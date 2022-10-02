Erdoğan Mersin saldırısını HDP’ye bağladı, CHP’ye yüklendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Saldırganları terör örgütüne katılım konusunda himaye ve teşvik eden HDP’dir. Bu teröristleri kamuoyu önünde savunma, teröristleri aklama görevini de CHP üstlenmiştir..”

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Mersin’in Mezitli ilçesinde önceki hafta polisevine saldırı düzenlenmiş, iktidar saldırı nedeniyle HDP ve CHP’yi suçlamıştı.

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, yine Mersin saldırısı üzerinden HDP ve CHP’ye yüklendi.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Kardeşlerim, işte bakın malum parti, PKK’nın uzantısı terörde kimleri kullanıyor? Kadınları kullanıyor. Düşünün Mersin’de, bu iki kadın kendilerine bomba bağlıyor ve bu şekilde polis evine saldırıyor. Doğrusu acımaktan başka elimizden ne gelir. Ben bu iki tane kadın teröriste bir yerde acıyorum. Neden? İşte diyorum ki; bu partinin kadın mensupları hadi bakalım, konuşun. Kandil’de bu kadınları yetiştirenler, terörist olarak yetiştirenler, benim ülkemin kadınlarına bunun hesabını verebilirler mi?

* PKK’nın Suriye’de Amerika’nın desteğiyle kontrol ettiği bir yerden bu eğitim yapıldı. Saldırganları terör örgütüne katılım konusunda himaye ve teşvik eden HDP’dir. Bu teröristleri kamuoyu önünde savunma, teröristleri aklama görevini de CHP üstlenmiştir.

* Maalesef bir türlü terör örgütünün güdümünden kurtulup sivil ve meşru siyaset yapmayı beceremeyen HDP, bu ihanette yine başrolü oynamaya taliptir. Bizim asıl üzüldüğümüz ise lafa geldiğinde cumhuriyetle yaşıt olduğunu, Atatürk’ün partisi olduğunu söyleyen CHP’nin, bölücü terör örgütünün kuklası ve oyuncağı durumuna düşürülmesidir.

* Sizlerle iftihar ediyorum. Durmayacağız. 8 ayımız var. Cumartesi günü bu kardeşinizi Meclis konuşmasında dinlediniz mi? Nasıl buldunuz? Öyleyse durmuyoruz, yola devam ediyoruz. 8 ay sonra da sandıkları Allah’ın izniyle patlatıyoruz.