Papa Putin’e yalvardı: Ölüm sarmalını durdurun

Katoliklerin dini lideri Papa Francis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ‘şiddet ve ölüm sarmalı’nı durdurması için yalvardı.

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Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nı dolduran binlerce kişiye seslenen Arjantinli din adamının gündeminde 24 Şubat’ta Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna vardı.

İşgal başladığından beri defalarca Rusya’yı kınayan, savaşın bitmesi çağrısı yapan Papa Francis, ilk kez Putin’e direkt seslendi.

Rusya’nın iki gün önce Ukrayna’nın beşte birini ilhak ettiğini açıklamasını kınayan Papa, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çizdi. Nükleer savaş endişesini de dile getirdi ve böyle bir şey olursa kontrol edilemeyecek küresel etkilerinin olacağını vurguladı.

Putin’e, ‘Tanrı aşkına’ çağrı yapan, aylardır akan kan ve gözyaşının durmasını isteyen Papa ona şöyle seslendi: ”Çağrım Rusya Federasyonu’nun devlet başkanına. Şiddet ve ölüm sarmalını sonlandırması için yalvarıyorum. ”

Papa Francis’in sadece Putin’e değil Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye de mesajı vardı. Onun da ‘ciddi her barış girişimine’ açık olmasını istedi.

Papa her iki lidere de çağrısını Twitter üzerinden de iletti.