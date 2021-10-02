Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 2 Ekim 2021

Prof. Ceylan’dan ‘düz çizgi’ uyarısı: Böyle giderse beş ve altıncı dalgaları yaşarız

Fotoğraf: Reuters

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19’da vaka sayılarının bir süredir 25-30 bin civarında devam ettiğini hatırlatıp ekledi: “Salgın, eğrisi düz çizgi şeklinde seyrettiği için bu iş devam ettiği sürece beşinci ve altıncı dalgaları yaşayacağız. Okulların açılmasındaki etkiyi, insanların tatilden dönüp kapalı iş yerlerinde çalışmasının etkisini daha görmedik.

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı: İstanbul ve Ankara yükselişte

Araştırma: Delta, hamileler için daha riskli

Aşılamada 110 milyon doz geçildi: Tam aşılı sayısındaki hedef hala uzak

Bakanlık carettaları ölüme terk etmiş

BAE’den Peker’e yeni kısıtlama

Fotoğraf: Reuters

Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarına kısıtlama getirdiği, Peker’i başka bir hesap üzerinden dahi tweet atmaması konusunda uyardığı bildirildi.


Edirne’de ‘beton duvar ve jiletli tel’ talimatı

Edirne Valiliği, Kapıkule yolu üzerindeki dinlenme tesislerine sığınmacıların TIR’lara saklanmasını önlemek amacıyla yeni talimatlar gönderdi. Talimatta tesislerin etrafına 2,5 metrelik beton duvar ve jiletli tel çekilmesi istendi.

Küçük kaplumbağalara dikkat: Salmonella taşıyabilirler

Meteoroloji’den sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için ise fırtına uyarısı yaptı.

Günün 6,3 saatini oturarak geçiriyoruz

Fotoğraf: AA

Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, toplumda her geçen gün artan hareketsiz yaşam tarzı, insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Türkiye’de 15 yaş üzeri kadın ve erkekler, günlük ortalama 6,3 saatini ya oturarak ya da uzanarak geçiriyor.

Bir güzellik şirketi dünyayı değiştirebilir mi?

Borsada sadece beş hisse reel getiri sağladı

Son beş yılda yıllık bazda getirisi enflasyonun üzerinde olan hisse sayısı 13. 2021 yılında sadece beş hissenin reel getirisi pozitif.

SON HABERLER

İçerikleriyle en fazla olumsuz etkiyi bırakan ünlüler kim?

Dokuz ülkede yapılan araştırmaya göre Instagram kullanıcılarının platformdaki ünlüler nedeniyle zihinsel olarak olumsuz duygulara sürüklendiği belirlendi. Buna göre kullanıcılarda sosyal medyada yarattıkları imajla en olumsuz etkiyi Kim Kardashian, Justin Bieber ve Charli D’Amelio gibi ünlülerin yarattığı tespit edildi.

KHK mağduru hekim Benan Koyuncu: Yine kamuya döneceğim

Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) Çankırı Devlet Hastanesi’ndeki görevine son verilen acil tıp uzmanı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) İnsan Hakları Kolu üyesi Dr. Benan Koyuncu, yürütmeyi durdurma davası açacağını ve tekrar görevine döneceğini söyledi. “Şu anda işsiz bir hekimim” diyen Koyuncu, Sağlık Bakanlığı’na karşı öfkeli olduğunu söyledi.

BAE’den Peker’e yeni kısıtlama

Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarına kısıtlama getirdiği, Peker’i başka bir hesap üzerinden dahi tweet atmaması konusunda uyardığı bildirildi.