Akşam Postası / 2 Ekim 2021

Prof. Ceylan’dan ‘düz çizgi’ uyarısı: Böyle giderse beş ve altıncı dalgaları yaşarız

Fotoğraf: Reuters

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19’da vaka sayılarının bir süredir 25-30 bin civarında devam ettiğini hatırlatıp ekledi: “Salgın, eğrisi düz çizgi şeklinde seyrettiği için bu iş devam ettiği sürece beşinci ve altıncı dalgaları yaşayacağız. Okulların açılmasındaki etkiyi, insanların tatilden dönüp kapalı iş yerlerinde çalışmasının etkisini daha görmedik.“

BAE’den Peker’e yeni kısıtlama

Fotoğraf: Reuters

Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarına kısıtlama getirdiği, Peker’i başka bir hesap üzerinden dahi tweet atmaması konusunda uyardığı bildirildi.

Edirne’de ‘beton duvar ve jiletli tel’ talimatı

Edirne Valiliği, Kapıkule yolu üzerindeki dinlenme tesislerine sığınmacıların TIR’lara saklanmasını önlemek amacıyla yeni talimatlar gönderdi. Talimatta tesislerin etrafına 2,5 metrelik beton duvar ve jiletli tel çekilmesi istendi.

Meteoroloji’den sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için ise fırtına uyarısı yaptı.

Günün 6,3 saatini oturarak geçiriyoruz

Fotoğraf: AA

Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, toplumda her geçen gün artan hareketsiz yaşam tarzı, insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Türkiye’de 15 yaş üzeri kadın ve erkekler, günlük ortalama 6,3 saatini ya oturarak ya da uzanarak geçiriyor.

Borsada sadece beş hisse reel getiri sağladı

Son beş yılda yıllık bazda getirisi enflasyonun üzerinde olan hisse sayısı 13. 2021 yılında sadece beş hissenin reel getirisi pozitif.