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Yaramazlara biraz batar!

BAE’den Peker’e yeni kısıtlama

Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarına kısıtlama getirdiği, Peker’i başka bir hesap üzerinden dahi tweet atmaması konusunda uyardığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Tweet atarak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atmayı sürdüren örgüt lideri, bir süredir yeni video atmıyordu. Peker son olarak, paylaşımlarının bir süreliğine ertelendiğini ve gazeteci Erk Acarer aracılığıyla paylaşımda bulunacağını bildirmiş, Acarer de suç örgütü liderinin sağladığını belirttiği bilgileri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.


Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre Dubai yönetimi Peker’in başka bir kişinin hesabından da tweet atmasını kısıtlarken, suç örgütü lideri ‘ülkedeki güvenlik protokolleri nedeniyle siyasi paylaşımlar yapmaması’ konusunda uyarıldı.

Bu kuralı ihlal etmesi halinde ülkedeki yaşamına teknolojik cihazlardan yalıtılmış halde devam edeceği bilgisinin de Peker’e iletildiği belirtildi.

Peker’in paylaşımlarına BAE’den engel: Tweetleri gazeteci Erk Acarer aktardı

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