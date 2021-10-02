Elijah Wood: Evimde hala bir çift Hobbit ayağı var

‘Yüzüklerin Efendisi’ serisinde canlandırdığı Frodo Baggins karakteriyle dünya çapında şöhrete kavuşan ABD’li aktör Elijah Wood, yaptığı şeylerle hatırlanmak istiyor. Hala evinde film setinden kalma plastik ‘Hobbit ayağı’ bulunduran ünlü aktör pandemide babalığa odaklanmış…

Elijah Wood. (Fotoğraf: Reuters)

Son olarak suç-gizem filmi ‘No Man of God’da rol alan Wood, The Guardian’dan Nick McGrath’in sorularını yanıtladı.

Ünlü oyuncu özetle şunları söyledi:

‘O anı hiç yaşamadım’

“Iowa eyaletindeki Cedar Rapids şehrinde mavi yakalı, işçi sınıfı bir ailede büyüdüm. Babam kutu fabrikasında, annem de yulaf fabrikasında çalışıyordu. Sonunda birikimleri bir araya getirip çorba, sandviç ve salata satan ‘Souper’ adlı bir şarküteri açtılar. Normalde bir oyuncuya ilham veren bir an vardır. Benim için sebzeli çorbaydı… Tabii ki değildi! O anı hiç yaşamadım.”

‘Oyunculuk işleri nispeten hızlıca gelişti’

“Altı yaşındayken bir yetenek avcısı beni gördü ve oyuncu olmak isteyip istemediğimi sordu. ‘Evet, neden olmasın’ dedim. Annem beni ve benden yedi yaş büyük olan erkek kardeşim Zack’i altı haftalığına Los Angeles’a bir yetenek etkinliğine götürdü ve sonunda bir Paula Abdul videosunda iş buldum. İşler nispeten hızlıca gelişti.”

‘Hiç oyunculuk derslerine gitmedim’

“Çocukken çok açıktım. Benden ne istendiğini ve nasıl yapılacağını bir şekilde anlardım. Hiç eğitim almadım, oyunculuk derslerine gitmedim. Belki de bende insanların gördüğü bir erken olgunlaşma vardı. Kendime psikanaliz yapmak zorunda kalsaydım duygusal, çok hassas, bazen de biraz endişeli olduğumu söylerdim.”

Fotoğraf: Reuters

‘Yüzüklerin Efendisi’nden gelen yoğun ilgiye karşı birbirimize yardım ettik’

“Hiçbir şey sizi ‘Yüzüklerin Efendisi’ filmlerinin büyüklüğüne ve hepimizi neredeyse bir gecede sürüklediği dünya sahnesine hazırlayamaz. O zamana kadar 10 yıldır oyunculuk yapıyordum… Yoğun ilgiyle başa çıkmak için topluca birbirimize yardım ettik. Hepimizin uçakta sarhoş olduğu günü hatırlıyorum. Bu noktada onu bölümlere ayırdım. Onu kendi evrenine koydum.”

‘Rahatsız edici insanlarla karşılaşmalarım oldu’

“Biraz rahatsız edici insanlarla karşılaştığım oldu. Bana aşkını ilan etmek için Yeni Zelanda’daki Wellington havalimanına uçan bir kadın vardı. Gerçeklik duygusunun bozulmuş olabileceği açıktı. Ayrıca kapıma aklı yerinde olmayan insanlar dayandı.”

“Nazik olmaya ve dinlemeye çalışıyorum, sonra yoluma devam ediyorum.”

‘Kostüm partilerinde ‘Frodo’yu canlandırmıyorum’

“Evimde hala bir çift Hobbit ayağı var ama artık onları giymiyorum. Lateksten yapılmalar. Bana makyaj departmanı tarafından verildi. Onları bir aşamada giydim. Şimdi bir kutunun içindeler. Ve hayır, kostüm partilerinde ‘Frodo’yu canlandırmıyorum.”

‘Pandeminin olumlu yanı ailemle vakit geçirmekti’

“Pandeminin olumlu yanı, babalıktan normalde alamayacağım bir şekilde zevk almamı sağlamasıydı. Oğlum karantinadan yedi ya da sekiz ay önce doğdu, bu yüzden muhtemelen bir daha asla yaşayamayacağımız inanılmaz, kesintisiz bir aile hayatı geçirdik. Baba olmayı seviyorum. Hayatının her alanını kapsıyor.”

‘Yaptığım şeylerle hatırlanmak istiyorum‘

“Kim olduğum ve özellikle yaptığım şeylerle hatırlanmak istiyorum. Ayrıca, etiketlenmesi zor olan bir insan olarak da hatırlanmak isterim. Kariyerim üzerine düşündüğümde, bir kalıbı tanımlayabilirim ama strateji oluşturamam. Sadece kalbimi takip ediyorum, bu beni ilginç ve bazen beklenmedik yerlere götürüyor. Bunun için hatırlansam süper olurdu.”