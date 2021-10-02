Bakanlık carettaları ölüme terk etmiş

AYŞEGÜL KASAP

Antalya’nın Serik ilçesinde AKP’li belediye, koruma alanı içindeki bölgenin ruhsatsız ve izinsiz bir şekilde kullanılmasına ve yapılaşmasına izin verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise belediyenin kıyı kanunu çiğneyen bu işlemine idari ve cezai yaptırım uygulaması gerekirken bunu yapmadı.

Serik’in Belek kasabasında bulunan bu bölge, aynı zamanda deniz kaplumbağalarının üreme ve korunma alanı.

Fotoğraf: AA

Belek’te yumurtadan çıkan 60 caretta caretta yavrusu, bir otelin sahile koyduğu ahşap yürüme bandına sıkışarak ölmüştü. Haberi geçen ajanslar otelin adını saklamış, yavru kaplumbağalara mezar olan otelin adını Diken araştırarak bulmuş ve kamuoyuna duyurmuştu.

Sayıştay raporları Belek’te birçok caretta carettanın hayatının tehlike altında olduğunu ortaya koydu.

Üreme alanında ruhsatsız yapılaşma

Raporlara göre, Serik Belediyesi 1/25000 ölçekli Belek Çevre Düzeni Planı’nda kumsal kullanım alanında ruhsatsız ve izinsiz yapılaşmaya izin verdi.

Birincil ve ikincil koruma alanında kalan bu bölge aynı zamanda deniz kaplumbağalarının üreme alanı.

Kaplumbağalarının hayatını tehlikeye atan bu yapılaşmaya bakanlık kanunu ihlal ederek göz yumdu. Sayıştay raporunba göre, idari bir yaptırım ya da ceza hükümleri uygulanmadı.

Oysa kıyı kanunları hükümleri uyarınca bakanlığın AKP’li Serik Belediyesi’ne mevzuatta yer alan yaptırımları uygulaması gerekiyordu.

Doğal yapının bozulmasına da göz yumuldu

Serik Belediyesi sadece deniz kaplumbağalarının hayatını tehlikeye atmadı. Aynı zamanda izinsiz ve ruhsatsız bir şekilde kıyıdaki doğal yapının bozulmasına, kıyı şeridinin tahrip edilmesine ve kıyıdan kum çekilmesine de olanak sağladı. Böylece kıyı kanununa aykırı hareket edildi.

Sayıştay raporlarına göre bakanlık bu konuda da kıyı kanunu hükümlerini yerine getirmedi ve belediyeye herhangi bir yaptırım uygulamadı.