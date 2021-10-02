Avrasya Tüneli’nde ‘kaçak’ bedeli: 27 milyon lira cebimizden çıktı

AYŞEGÜL KASAP

Sayıştay raporlarına göre ‘Yap-İşlet-Devret’ modeliyle yapılan Avrasya Tüneli’nden kaçak geçen araçlara para cezası uygulanmadı. Zaten ‘garanti geçiş’ kapsamında geçmedikleri tünelin parasını ödeyen halk, ayrıca kaçak geçen araçların da ücretini ödemiş oldu. Yani yaklaşık 27 milyon lira vatandaşın cebinden çıktı.

Fotoğraf: AA

Resmi açılışı 31 Aralık 2016’da yapılan tünel için yıllık 25.6 milyon araç geçişi garantisi verilmişti. Bu nedenle devlet, geçmeyen her aracın ücretini, tüneli 24 yıl beş ay boyunca işletecek olan firma ATAŞ A.Ş.’ye ödemek zorunda.

Görsel: Sayıştay

Yaptırım da uygulanmadı

Sayıştay’ın hazırladığı tabloya göre 1 milyon 117 bin 591 adet kaçak geçişe ilişkin para cezası hala ödenmedi. Üstelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kaçak geçen araçların muayene, alım-satımının ve yurt dışına çıkışının önlenmesine yönelik yükümlülükleri de yerine getirmedi. Yani cezayı tahsil etmediği gibi herhangi bir yaptırım da uygulamadı.

Sayıştay raporunda şu not düşüldü: “Para cezası uygulanan 2 milyon 394 bin 620 adet kaçak geçiş içerisinde cezası ödenmeyen kaçak geçişlerin payına bakıldığında, cezaların yüzde 47’sinin henüz tahsil edilemediği görülmektedir.”

Söz konusu firmayla bakanlığın arasındaki sözleşmeye göre yıllık garanti edilen araç sayıları hesaplanırken sadece ücreti ödenmiş geçişler dikkate alınıyor. Ücretini ödemeyen geçişler sayılmıyor. Bu da bakanlığın ödeyeceği tutarın artmasına neden oluyor.

2016’dan itibaren tahsil edilmeyen kaçak geçişler nedeniyle söz konusu firmaya hazineden 26 milyon 804 bin 423,35 TL garanti ödemesi yapıldı.

Görsel: Sayıştay

Kaçak geçişlerle ilgili bir an önce caydırıcı tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Sayıştay, “Bakanlığın Uygulama Sözleşmesi’nden kaynaklanan garanti ödemesi yükümlülüğünü azaltması bakımından lehine olacağı düşünülmektedir” ifadelerini kullandı.