Edirne’de ‘beton duvar ve jiletli tel’ talimatı

Edirne Valiliği, Kapıkule yolu üzerindeki dinlenme tesislerine sığınmacıların TIR’lara saklanmasını önlemek amacıyla yeni talimatlar gönderdi. Talimatta tesislerin etrafına 2,5 metrelik beton duvar ve jiletli tel çekilmesi istendi.

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Hürriyet’in haberine göre talimatın gönderilme nedeni, sığınmacıların TIR’lara saklanarak Avrupa’ya kaçmaya çalışırken, geçişlerdeki akışı yavaşlatması ve bu durumun ihracatı zora sokması.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal imzasıyla 24 Eylül’de, Kapıkule yolu üzerindeki dinlenme tesislerine giden yazı özetle şöyle: “Yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenler, TIR’ların hizmet aldığı tesislere geliyor. Bu kişiler, brandalarını keserek TIR’ların içine giriyor. Bu nedenle ihracatımız ve TIR akışı büyük ölçüde yavaşlıyor. Bu durum büyük bir zarara da yol açıyor.“

‘Yüksekliği en az 2,5 metre olsun’

Yazının devamında, tespit edilen soruna ilişkin tesislere yönelik şu önlemlerin alınması istendi: “Her tesis kendi alanının çevresini beton ve/veya tel duvarlarla çevrelesin. Bu beton ve/veya tel duvarların üzerlerinde helezon Jiletli Tel olmalı. Bu duvarların toplam yüksekliğinin ise yerden en az 2,5 metre, göçmenlerin giremeyeceği şekilde düzenlenmesi gerekiyor.”