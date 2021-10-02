Prof. Ceylan’dan ‘düz çizgi’ uyarısı: Böyle giderse beş ve altıncı dalgaları yaşarız

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19’da vaka sayılarının bir süredir 25-30 bin civarında devam ettiğini hatırlatıp ekledi: “Salgın, eğrisi düz çizgi şeklinde seyrettiği için bu iş devam ettiği sürece beşinci ve altıncı dalgaları yaşayacağız. Okulların açılmasındaki etkiyi, insanların tatilden dönüp kapalı iş yerlerinde çalışmasının etkisini daha görmedik.“

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Ceyhan, dünyada vaka sayılarında yaklaşık 10 gündür aşağıya doğru gidiş olduğunu, Türkiye’de ise hala artış döneminin yaşandığını dile getirdi.

Ceyhan, Türkiye’de salgının seyrinin şu anda düz bir çizgi şeklinde gittiğinin altını çizerek şunları söyledi: “Eğer böyle 25-30 bin arasında düz giderse bir süre sonra yeni bir artış görürüz. Tabi bir artış görsek de bir süre sonra aşağıya da inecek. Biz bir şey yapsak da yapmasak da iniyor, bu salgının dinamiği böyle.

Tatilin bitmesi ile birlikte ortaya çıkan etkileri yeni bir artış trendi diye görebiliriz. Ama nerede takılacağımız önemli. İlk dalgada binlerde takıldık, sonra arkasından hep 5 binlerde takıldık. 5 binlerde takıldığınız zaman bu hep önünüzde bir dalganın başlayacağını gösteriyor. Sizin o çizginin düz çizmesini engellemeniz lazım, oradan aşağıya 100’lü vakalara inmeniz lazım ki kontrol edilebilir seviyede olsun “