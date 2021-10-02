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Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: Delta, hamileler için daha riskli

Pandeminin başındaki vakalara kıyasla, Delta varyantından kaynaklı Covid-19’un, aşısız hamile kadınlarda daha ağır geçtiğini gösteren bir araştırma yayınlandı.

Fotoğraf: Pixabay

Doktorlar ABD’nin Dallas kentinde Mayıs 2020 ve Eylül 2021 arasında Covid-19 nedeniyle hastaneye başvuran 1515 hamile Covid-19 vakasını inceledi.


Toplamda 81’i aşısız 82 kadın hastalığı ağır geçirdi, 10’u solunum cihazına bağlandı, ikisi hayatını kaybetti.

Bu yılın başına kadar hamile kadınlar arasında ağır ya da kritik vakaların oranının yüzde 5 olduğu görüldü. Şubat ve mart aylarında ise yok denecek kadar az olduğu belirtildi.

Ancak Delta vakalarının zirve yaptığı yaz sonunda hamile kadınlar arasında hastaneye yatış gerektiren vakaların oranı yüzde 15’e kadar arttı.

American Journal of Obstetrics and Gynecology dergisinden yayınlanan çalışmada araştırmacılar Delta varyantının daha yüksek riskli olduğuna dair bulgularının, hamile kadınlarda aşının önemini vurguladığını belirtti.

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