Meteoroloji’den sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için ise fırtına uyarısı yaptı.

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Meteoroloji, bu akşam saatlerinden itibaren Trabzon’un doğusu, Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Kurum ayrıca pazar günü öğleden sonra Siirt il geneli ve Van’ın güneyi, Batman, Şırnak ve Hakkari’nin kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını öngördü.

Rüzgarın alçak kesimlerde 40-70, yüksek kesimlerde ise 70-85 km/saate çıkması bekleniyor.

Duyuruda çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.