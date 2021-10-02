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Yaramazlara biraz batar!

Günün 6,3 saatini oturarak geçiriyoruz

Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, toplumda her geçen gün artan hareketsiz yaşam tarzı, insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Türkiye’de 15 yaş üzeri kadın ve erkekler, günlük ortalama 6,3 saatini ya oturarak ya da uzanarak geçiriyor.

Fotoğraf: AA

Türkiye’de Dünya Yürüyüş Günü 3-4 Ekim tarihlerinde kutlanıyor.


Çalışmalara göre son dönemde oturmaya bağlı sorunlar en az sigara içmeye bağlı olanlar kadar yaygın.

Bakanlığın ‘Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA)‘ sonuçlarına göre, Türkiye’de 15 ve üzeri her 10 kişiden dördü yeterli düzeyde fiziksel aktivite yapmıyor.

15 yaş üzeri erkekler günlük zamanının ortalama 6,4 saatini, kadınlar ise 6,2 saatini oturarak ya da uzanarak geçiriyor. Genel olarak bu yaş gruplarının oturarak ya da uzanarak geçirdiği süre ise günde ortalama 6,3 saat.

19 yaş üzeri erkekler için bu sürenin günlük 6,3 saat, kadınlarda ise 6 saat olduğu görüldü.

Fiziksel olarak aktif bir yaşam sürmek, güçlü bağışıklık sistemine sahip olmayı da sağlıyor. Dolayısıyla Covid-19 ile mücadele sürecinde düzenli fiziksel aktivitenin önemi de artıyor.

Her yaştan bireyler için en yaygın ve kolay uygulanan aktivite olan yürüyüş, vücudun oksijen kullanma kapasitesini artırırken, büyük kas gruplarının dinamik ve ritmik olarak çalışmasını sağlıyor ve aynı zamanda ruhsal sağlığı da destekliyor.

Yetişkin yaş grubunda haftanın beş günü en az 30 dakika, 5-17 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılması öneriliyor.

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