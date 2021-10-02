İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı: İstanbul ve Ankara yükselişte

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Eylül arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritası açıkladı.

Kayseri, 539,91 ile en fazla vakanın görüldüğü il.

Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 238,33, Ankara’da 394,70, İzmir’de ise 49,01.

Önceki hafta (11-17 Eylül) bu oran İstanbul’da 229,92, Ankara’da 343,08, İzmir’de 49,58 olarak kayıtlara geçmişti.

18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/ysPKuJNyL3 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 2, 2021

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il ise Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli ve Bilecik.

Bakan Koca paylaşımına ayrıca şu notu düştü: “Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez.“