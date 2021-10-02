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Yaramazlara biraz batar!

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı: İstanbul ve Ankara yükselişte

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Eylül arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritası açıkladı.

Kayseri, 539,91 ile en fazla vakanın görüldüğü il.


Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 238,33, Ankara’da 394,70, İzmir’de ise 49,01.

Önceki hafta (11-17 Eylül) bu oran İstanbul’da 229,92, Ankara’da 343,08, İzmir’de 49,58 olarak kayıtlara geçmişti.

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il ise Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli ve Bilecik.

Bakan Koca paylaşımına ayrıca şu notu düştü: “Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez.

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İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

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