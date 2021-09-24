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Yaramazlara biraz batar!

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül’de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 229,92, Ankara’da 343,08, İzmir’de 49,58 oldu.


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