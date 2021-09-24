İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül’de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 229,92, Ankara’da 343,08, İzmir’de 49,58 oldu.
Güncellenecek…
Yaramazlara biraz batar!
Bence her okulun kendi öğrencilerine özel konaklama imkanı olmalı. Nasıl banka olmanın ya da hastane olmanın şartları çeşitli ve bazen de ağırsa, okul olmanın şartları da aynı şekilde, ‘kolay olmamalı’dır bence.
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, dünkü faiz indiriminin ardından Merkez Bankası’nın politika faizini 2022 yılı ortasına kadar kademeli olarak yüzde 15’e indirmesini beklediğini açıkladı.
Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande, konuya ilişkin hiçbir açıklama yapmadan dolar cinsi tahvil (borç senedi) kupon ödemesini yapması gereken son tarihi geride bırakırken, yatırımcıların korktuğu temerrüde düşme ihtimali artıyor.
Merkez Bankası’nın (MB) bankacıların iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı faiz indiriminin ardından piyasalar indirim döngüsünün ne hızda devam edeceğine odaklanmış durumda. Piyasalar, lokallerin döviz satışlarını da takip ediyor.
Sağlık Bakanlığı’nın corona virüsünü tespit etmekte kullanılan PCR testi alım ihalesinde ‘varyant’ kelimesinin çıkarılması kafalarda soru işaretlerine yol açtı.