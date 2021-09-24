Diken

Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 27 bin 197 vaka, 221 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de son 24 saatte 27 bin 197 vaka, 221 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 355 bin 226 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 458 kişi iyileşti.


Dün 27 bin 844 vaka, 217 can kaybı kaydedilmişti.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,74, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,90 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 380 bin 295’e yükseldi. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 486 bin 569 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.

SON HABERLER

Yurdunla fark yaratmak

Bence her okulun kendi öğrencilerine özel konaklama imkanı olmalı. Nasıl banka olmanın ya da hastane olmanın şartları çeşitli ve bazen de ağırsa, okul olmanın şartları da aynı şekilde, ‘kolay olmamalı’dır bence.

İflasa koşan Çinli şirket, dünyayı krize sürükler mi?

Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande, konuya ilişkin hiçbir açıklama yapmadan dolar cinsi tahvil (borç senedi) kupon ödemesini yapması gereken son tarihi geride bırakırken, yatırımcıların korktuğu temerrüde düşme ihtimali artıyor.

Faiz kararından sonra 1 milyar dolardan fazla döviz satılmış

Merkez Bankası’nın (MB) bankacıların iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı faiz indiriminin ardından piyasalar indirim döngüsünün ne hızda devam edeceğine odaklanmış durumda. Piyasalar, lokallerin döviz satışlarını da takip ediyor.