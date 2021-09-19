Akşam Postası / 19 Eylül 2021

Birol Yıldırım’ı öldüren polisler yarın hâkim karşısına çıkıyor

İstanbul’da, Esenyurt Polis Merkezi’nde 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece öldürülen 42 yaşındaki Birol Yıldırım’ın faili polisler yarın hâkim karşısına çıkıyor. Dava kapsamında biri tutuklu toplam 12 polis polis yargılanıyor ve dokuz yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Prof Dr. Nevres Koylan: Pet şişelerden de musluk suyundan da uzak durun

Reuters’in yayınladığı bir çalışma ülkemizde pek tartışılmadı. Çalışma, ‘haftada bir kaşık, yani 5 gram plastik yediğimizi’ gözler önüne seriyordu. Bedelini pandemiye dönüşen diyabet ve hızla artan otoimmün hastalıklarla ödediğimiz bu sorunu, dahiliye ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Nevres Koylan tüm bilimsel çalışmaları tarayarak araştırdı. Prof. Koylan, ‘mikroplastiklerin en yaygın kaynağı pet şişe ve damacanaların diyabete zemin hazırlayan insülin direncinin de en önemli kaynağı olduğunu’ vurguluyor.

Çocuklarda ‘tek doz Biontech’ tartışması: Uzmanlar ne diyor?

Fotoğraf: Reuters

Hong Kong Bilim Kurulu’nun 12-17 yaş grubunda miyokardit (kalp kası iltihaplanması) riskine dikkat çekerek şimdilik tek doz Pfizer/BioNTech aşısı uygulanmasını tavsiye etmesi çocuklara aşı uygulaması nasıl olmalı tartışmasını beraberinde getirdi.

Erdoğan fahiş kira zamlarını değerlendirdi: Zulmün önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kira artışlarına ilişkin, “Suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz” dedi.

Filiz Akın: Hayat bir misafirlik

Yeşilçam’ın zarif oyuncusu olarak milyonların gönlünde yer edinen, evlenip sinemayı bıraktıktan sonra gözlerden uzak kalsa da akıllarda ve kalplerde kalmaya devam eden Filiz Akın…

Burdur’da göçmen kuşların uğrak noktası Karataş Gölü kurudu

Burdur’un Karamanlı ilçesinde bulunan ve Göller Yöresi’nin önemli sulak alanlarından biri olan Karataş Gölü kurudu.

A Milli Futbol Takımı’nda Stefan Kuntz dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Alman Stefan Kuntz (58) ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Uzay turistleri Dünya’ya döndü

Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in ‘Crew Dragon’ kapsülüyle Dünya’nın yörüngesine gönderdiği, ‘amatör astronotlar’ olarak da adlandırılan ilk uzay turistleri üç günlük seyahati tamamlayıp yeryüzüne indi.

ABD uçağından düşen Afgan gencin ailesi pilotların yargılanmasını istiyor

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ABD tahliye uçağından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Afganistan Genç Milli Futbol Takım oyuncusu Zeki Enveri’nin ailesi, pilotların yargılanmasını istedi.