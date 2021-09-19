Konya Ovası’nın yeraltı suları hızla eriyor

Türkiye’nin tahıl ambarı, ülke kara örtüsünün yüzde 7’sine denk gelen geniş alana sahip Konya Kapalı Havzası’nda kuraklık ve yeraltı sularının kontrolsüz kullanımı nedeniyle zor günler yaşanıyor.

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Konya, Isparta, Niğde, Ankara, Aksaray, Nevşehir ve Karaman’ı içine alan Türkiye’nin tahıl ambarı Konya Kapalı Havzası’nda yeraltı suları seviyesinde bu yıl normalin üzerinde bir düşüş yaşanıyor.

15 metrelik düşüş

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zengin, her yıl genellikle yeraltı sularında 2 metre düşüş olurken, bu yıl su düşüşünün bazı bölgelerde 15 metreye kadar vardığını dile getirdi.

Bu olumsuz koşullara rağmen ovanın üçte birinde hala sulu tarım yapıldığını dile getiren Zengin, bölgeye 2017 yılından bu yana da kış aylarında çok fazla kar yağışı olmadığını ve yeraltı sularının da yeterince beslenemediğini ifade etti.

Çiftçinin de uzun vadede kazanması için daha az su tüketen bitkilere yönelmesi gerektiğine değinen Zengin şöyle devam etti: “Örneğin arpa ve buğday daha az su tüketen bitkilerdir. Daha çok su tüketen şeker pancarı, mısır, patates, yonca gibi ürünleri yarı yarıya azaltır, onun yerine de kış yağışlarından daha çok yararlanan ve diğerlerine göre daha az su tüketen arpa-buğdayın ekilişini artırırsak, devlet de burada arpa ve buğdaya doyurucu bir taban fiyat verirse çiftçi ona yönelecek, suyumuz aynı kalacak, çiftçi yine kazanacak. Çiftçiyi koruyacaksak eğer, her havzada yağış ve su rejimine göre ekim planlaması yapmak lazım.“