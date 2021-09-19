Burdur’da göçmen kuşların uğrak noktası Karataş Gölü kurudu

Burdur’un Karamanlı ilçesinde bulunan ve Göller Yöresi’nin önemli sulak alanlarından biri olan Karataş Gölü kurudu.

Kuraklık yüzünden Türkiye genelindeki nehirlerin neredeyse tamamında suyun akış hızı yüzde 70’lere varan oranda düşerken, göllerin yüzde 60’ı kurudu. Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü’nde bir kilometrelik çekilme yaşanırken bu yaz Tuz Gölü, İkiz Göller, Kuyucuk Gölü, Akşehir Gölü, Marmara Gölü tamamen kurudu.

Karamanlı Ovası’nda 1190 hektar büyüklüğündeki tatlı su gölü olan ve uluslararası sulak alanlar listesinde yer alan göl, 1985’te yaban hayatı koruma alanı ilan edildi.

Göçmen kuşlar için önemli besin ve yumurtlama alanı olan göl, son yıllarda yeterli yağışın düşmemesi, yeraltı sularının çekilmesi ve iklim değişikliğinin etkisiyle kuraklıktan etkilendi. Geçen yıl suyunun büyük bölümü azalan Karataş Gölü, bu sene ise tamamen kurudu.

AA’ya konuşan Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, dünya ve Türkiye genelinde kuraklığın her geçen gün etkisini artırdığını söyledi.

Bölgedeki yeraltı su kullanımının da gölleri etkilediğini ifade eden Selimoğlu şunları söyledi: “Bu sene istenen yağış da olmayınca her yerde kuraklık oldu. Göller bölgesi denilen Burdur’umuz maalesef bu gidişle çöller yöresi olarak anılacak. İnşallah yeniden göllerimiz sularla dolar ve hepimiz mutlu oluruz. Kuraklık tarımsal faaliyetleri de etkiliyor, tek beklentimiz kışın yağışların bol olması.”

‘Kuşlar için bir cennetti burası‘

Gölde yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Enver Yüksel de gölü görünce çok üzüldüğünü söyledi.

Suların çekilmesi nedeniyle bir yıldır göle kayığını getirmediğini belirten Yüksel, şöyle konuştu: “Buraya binlerce kuş geliyordu, kazların yumurtlama alanıydı. Kuşlar için bir cennetti burası. Durum ortada, göl kurudu. Ortasında küçük küçük su öbekleri kaldı, onlar da birkaç haftaya yok olur. Buranın balığı da çok ünlüydü.”