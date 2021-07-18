Türkiye’nin beşinci büyük gölüydü; gölet oldu

Konya ve Afyonkarahisar sınırları içinde yer alan, 354 kilometrelik yüz ölçümüne sahip Akşehir Gölü, yıllardır süren kuraklık sonucu gölet haline geldi.

Fotoğraflar: DHA

Gölün ortasında su bulunan kısmına çevresindeki sazlık ve bataklık nedeniyle ulaşılamazken, alanın büyük kısmı otlarla kaplandı. Akşehir ve Eber Göller Birliği Başkanlığı’nı yürüten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ‘‘Akşehir Gölü’müz normal zamanında 354 kilometrelik alanı kaplıyordu. Bu alanla Türkiye’nin beşinci büyük gölüydü. Kuraklıkla kurumaya yüz tuttu. Küçük göletçik haline geldi. Büyüklüğünü şu an da tam bilemiyoruz’‘ dedi.

Gölün sığ olduğunu söyleyen Akkaya şöyle devam etti: ”İklim değişikliğinden gölümüzde nasibini aldı. Akşehir ilçesi, Konya’nın normal zamanlarda en fazla yağış alan ilçesidir. Yıllık 650-700 milimetrelik yağış alırken, 400- 450 milimetreye kadar düştü. Sıcaklık ve buharlaşmayla gölümüz can ve kan kaybetti. Akşehir Gölü, sadece balıkçılar ve kamışçılar için değil coğrafi işaret tescilli Akşehir kirazı içinde çok önemli. Akşehir kirazının kalitesini artıran ve kirazın ihracatla İngiliz kraliyet ailesinin masasına kadar ulaştıran Akşehir Gölü’ydü. Gölden dolayı sürekli nem oluştuğu için bizim kirazımız, çok daha berrak, gevrek, sulu, kaliteli ve uzun yola dayanıklı oluyor.”

Üniversiteyle çalışma yapacaklar

2000’li yıllarda Çay ilçesindeki depremde Akşehir’de etkilendiğini anımsatan Akkaya şunları söyledi: “Bazı söylentiler oluştu; Akşehir Gölü’nün altında çatlaklar meydana geldiği yönünde. Araştıracağız. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği ile bir çalışma yapacağız. Gölde kaçak var mı, besleme durumu ne olabilir; ciddi bir şekilde çalışmaya başlayacağız. Ayrıca gölümüzün komşu havzalardan beslenmesi için Devlet Su İşleri’yle görüşüyoruz. Akşehir içerisinde atık su arıtma tesisleri kurduk. 2017’de faaliyete geçti.”

Yağmurların eski seviyesine dönmesinin göl için en iyi kurtuluş yolu olduğunu belirten Akkaya, Akşehir Gölü’nün 1935 ve 2008’de tamamen kurduğunu belirterek, “Üzerinden araçlarla geçilir hale gelmişti. Bugün de, ‘Tamamı kurumuş’ diyemeyiz ancak bir miktar ortada su var. 1960 ve 1979’lu yıllarda ise göl taşmış, göl kenarındaki bazı köylerimiz başka yerlere nakledilmiş” ifadelerini kullandı.