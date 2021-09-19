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Yaramazlara biraz batar!

İspanya’nın Kanarya Adaları’ndaki La Palma yanardağı faaliyete geçti

İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma’daki yanardağ aktif duruma geçti.

Fotoğraf: AA

Son bir haftadır 21 binden fazla depremin meydana geldiği La Palma’da bugün yerel saatle 16.10’dan itibaren yanardağın faaliyete geçtiği bildirildi.


Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkililerinin açıklamasında La Palma’da bugün 327 depremin meydana geldiği, yanardağın beş ağzından alevlerin püskürmeye başladığı belirtildi.

Yanardağın faaliyete geçmesiyle bölgedeki El Paso yerleşim yerindeki 350 kişinin tedbir amaçlı evlerinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler 76’ncı Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye ziyaretini ertelediğini duyurdu.

Sanchez, Twitter hesabındaki paylaşımda ‘ilk elden çalışmaları yerinde görmek için La Palma’ya gittiğini’ kaydetti.

La Palma, Kanarya Adaları grubundaki en aktif volkanlardan biri olarak biliniyor.

ABD hükûmeti tarafından yönetilen Smithsonian Enstitüsü’nün Küresel Volkanizma Programı’na göre La Palma’daki son patlama 1971 yılında gerçekleşti.

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