Pandemi yasakları etkisiyle yaşlılarda kırık vakaları yarı yarıya arttı

Pandemi döneminde gelen yasakların en çok etkilediği grupların başında gelen 65 yaş üstünde evde kalmaya bağlı kırıklarda büyük artış var.

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, normalde kış aylarında artan kırık vakalarını, acillerde tüm yaz boyunca gördüklerini söyledi ve gelen hastaların daha çok 65 yaş üzeri yaşlı grup olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. İkizceli, Türkiye genelinde bu yaş grubunda kırığa bağlı acil başvurularında artışın ise yüzde 50’yi bulduğunu dile getirdi.

İkizceli şu ifadeleri kullandı: “Türkiye genelindeki acillerin çoğunda eskiye oranla yaşlı kırıklarında yüzde 50’ye varan artış gözlemliyoruz. Özellikle 60-65 yaş üzeri grup, normal şartlarda kemik erimesi riski taşıyor. Pandemi döneminde evde hareketsiz kaldıkları için, kemik erimesi daha da ilerlemiş. Bu da hafif bir düşmede bile kırıklara yol açıyor. Örneğin kapının eşiğinden geçerken hafifçe sendeleyip düşüyor, kırık oluşuyor. Ya da 20-30 santimlik bir yükseklikten düşüyor, kırık oluşuyor. Yaşlılarımızın mutlaka açık havada günlük bir saat yürüyüş egzersizi yapması lazım.”