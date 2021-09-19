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Yaramazlara biraz batar!

Ampute Futbol Milli Takımı üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nın finalinde İspanya’yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Fotoğraf: Twitter

Son şampiyon Türkiye, Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nın finalinde İspanya’yla karşılaştı.


Maça iyi başlayan Türkiye, 6’ncı dakika Ömer Güleryüz’ün kontra atak sonucu attığı golle 1-0 öne geçti. Ömer’le 10’uncu dakikada farkı 2’ye çıkaran ay-yıldızlı ekip, 21’inci dakikada Kemal Güleş’le 3-0’ı buldu. Rahmi Özcan’la 24’üncü dakikada bir gol daha atan Türkiye, devreyi 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da golle başlayan milliler, Ömer Güleryüz’ün 26’ncı dakikada ‘hat-trick’ yapmasıyla farkı 5’e çıkardı: 5-0. Kemal Güleş’in 42’nci dakikadaki golü maçın skorunu belirledi ve Türkiye, İspanya’yı 6-0 yenerek adını zirveye yazdırdı.

İstanbul’da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası’nda kupanın sahibi olan milliler, 2021’de de zirveye yerleşerek bu mutluluğu üst üste ikince kez yaşadı.

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