Ampute Futbol Milli Takımı üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nın finalinde İspanya’yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Son şampiyon Türkiye, Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nın finalinde İspanya’yla karşılaştı.
Maça iyi başlayan Türkiye, 6’ncı dakika Ömer Güleryüz’ün kontra atak sonucu attığı golle 1-0 öne geçti. Ömer’le 10’uncu dakikada farkı 2’ye çıkaran ay-yıldızlı ekip, 21’inci dakikada Kemal Güleş’le 3-0’ı buldu. Rahmi Özcan’la 24’üncü dakikada bir gol daha atan Türkiye, devreyi 4-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya da golle başlayan milliler, Ömer Güleryüz’ün 26’ncı dakikada ‘hat-trick’ yapmasıyla farkı 5’e çıkardı: 5-0. Kemal Güleş’in 42’nci dakikadaki golü maçın skorunu belirledi ve Türkiye, İspanya’yı 6-0 yenerek adını zirveye yazdırdı.
İstanbul’da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası’nda kupanın sahibi olan milliler, 2021’de de zirveye yerleşerek bu mutluluğu üst üste ikince kez yaşadı.