A Milli Futbol Takımı’nda Stefan Kuntz dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Alman Stefan Kuntz (58) ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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10 Eylül’de, önceki teknin direktör Şenol Güneş’le karşılıklı olarak yolların ayrıldığı duyurulmuştu. Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, EURO 2020’de puan bile alamayarak şampiyonaya veda etmişti. Kötü gidişat Dünya Kupası elemelerinde de sürüyordu. Güneş’in 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda karşısında alınan 6-1’lik yenilginin ardından kendisine yönelik eleştiriler üzerine demesi “Göreve getirmek için yalvardılar” tartışmaya neden olmuştu.

Alman teknik adamla anlaşıldığı bir süredir haberlere konu olmuş ancak resmi açıklama yapılmamıştı.

Federasyondan yapılan açıklamada, “TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır” dendi.

İmza töreninin yarın saat 15:00’te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenleneceği belirtildi.

Kuntz, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı’nı çalıştırıyordu.