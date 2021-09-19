ABD uçağından düşen Afgan gencin ailesi pilotların yargılanmasını istiyor

ABD tahliye uçağından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Afganistan Genç Milli Futbol Takım oyuncusu Zeki Enveri’nin ailesi, pilotların yargılanmasını istedi.

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Afganistan’daki askeri varlığını sonlandıran ABD’nin kendisi için çalışan Afganları ülkeden tahliye etme sürecinde binlerce kişi daha iyi bir yaşam umuduyla havaalanına akın etmişti.

ABD ve Avrupa ülkelerinde yeni bir yaşam kurmak isteyen Afganların ülkeden ayrılış süreci dramatik sahnelerin ortaya çıkmasına yol açmıştı.

Enveri de ülkeden ayrılmak için ABD askeri kargo uçağının iniş takımlarına girmiş ancak kalkıştan kısa bir süre sonra düşerek hayatını kaybetmişti.

Yedi kardeşin en küçüğünün Zeki olduğunu aktaran 23 yaşındaki ağabeyi Muham Enveri, kardeşinin haber vermeden havalimanına gittiğini söyledi.

Enveri, uçağın kanatlarında ve iniş takımlarında insanlar olmasına rağmen uçağın havalanması ve ölümlerine yol açmaları nedeniyle pilotları suçlayarak yargılanmalarını istedi.

Enveri şunları söyledi: “Bu olayda asıl suç pilotların, o uçak sonuçta araba değil, pilotlar görmüyor mu, her yerde kamera var neticede. Aldığımız bilgilere göre o uçağın kanadında 20’den fazla insan vardı. Pilotların yargılanmalarını istiyoruz.”

Enveri, bu taleplerinin dışında ABD’den tazminat, kan parası ya da benzer başka bir isteklerinin olmadığını belirtti.