Akşam Postası / 18 Şubat 2023

Depremlerde can kaybı 40 bin 642’ye çıktı

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 642’ye çıktığını duyurdu.

AKP’den ‘zamanında’ seçim için ‘teknik altyapı’ şartı

AKP’li bir yetkiliye göre ‘teknik altyapı’ sağlanırsa seçim zamanında yapılabilir. Yetkilinin sözleri, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın gündeme getirdiği YSK senaryosunu hatırlattı.

Soylu, Erdoğan’ın OHAL gerekçesini bir kez daha yalanladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘OHAL gerekçesi’ olarak gösterdiği yağmacılık iddialarını bir kez daha yalanladı: “‘Force majeure’ bir durumla karşı karşıyayız.”

Ekonomist Şatıroğlu: Borsadan ‘kol kesip’ çıkanlar olacak

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, Borsa İstanbul’un uzun vadeli yatırım için uygun olmadığını, seçime kadar ‘patlayabileceğini’ söyledi.

İmamoğlu, İstanbullulara seslendi: Riskli yapıları taramamıza izin verin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara “Riskli yapıları taramamıza izin verin” çağrısında bulundu.

İstanbul’da deprem riski olan 93 okul tahliye edilecek

İstanbul valiliği, deprem riski olduğu tespit edilen 93 okulun 20 Şubat Pazartesi tahliye edileceğini bildirdi.

Hisse geri alımları: Borsaya giren para 200 katına çıkabilir

Borsa İstanbul’da hisse geri alımı planlayan şirketler, bu iş için ayırdıkları bütçenin şimdilik sadece binde 5’ini kullandı.

Diyanet ‘depremzede evlatlık’ açıklamasının arkasında

Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığına’ dair bir İslam alimi görüşü paylaştığı açıklamasını savundu, ‘bağlamından koparıldığını’ iddia etti.