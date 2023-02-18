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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 18 Şubat 2023

Depremlerde can kaybı 40 bin 642’ye çıktı

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 642’ye çıktığını duyurdu.

Hatay’da 296 saat sonra kurtarılan üç kişiden biri hayatını kaybetti

Bugün üç kişinin sağ çıkarıldığı Hatay’da yarın ‘enkaz kaldırma’ başlıyor

İktidar medyasına haber uçtu: Rutine dönün

AKP’den ‘zamanında’ seçim için ‘teknik altyapı’ şartı

AKP’li bir yetkiliye göre ‘teknik altyapı’ sağlanırsa seçim zamanında yapılabilir. Yetkilinin sözleri, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın gündeme getirdiği YSK senaryosunu hatırlattı.


Mülkün temeli çöktüğünde…

Soylu, Erdoğan’ın OHAL gerekçesini bir kez daha yalanladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘OHAL gerekçesi’ olarak gösterdiği yağmacılık iddialarını bir kez daha yalanladı: ‘Force majeure’ bir durumla karşı karşıyayız.”

Ekonomist Şatıroğlu: Borsadan ‘kol kesip’ çıkanlar olacak

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, Borsa İstanbul’un uzun vadeli yatırım için uygun olmadığını, seçime kadar ‘patlayabileceğini’ söyledi.

Eğitimde herkesin kafası karışık: Kim uzaktan kim yüz yüze?

İmamoğlu, İstanbullulara seslendi: Riskli yapıları taramamıza izin verin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara “Riskli yapıları taramamıza izin verin” çağrısında bulundu.

İstanbul’da deprem riski olan 93 okul tahliye edilecek

İstanbul valiliği, deprem riski olduğu tespit edilen 93 okulun 20 Şubat Pazartesi tahliye edileceğini bildirdi.

Güzel Ülkem, Üzen Ülkem: Türkün Ateşle İmtihanı, Yaban, Ölmeye Yatmak

Hisse geri alımları: Borsaya giren para 200 katına çıkabilir

Borsa İstanbul’da hisse geri alımı planlayan şirketler, bu iş için ayırdıkları bütçenin şimdilik sadece binde 5’ini kullandı.

Deprem fırsatçılığı sınır tanımıyor: Evini taşıyana fahiş fiyat

Diyanet ‘depremzede evlatlık’ açıklamasının arkasında

Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığına’ dair bir İslam alimi görüşü paylaştığı açıklamasını savundu, ‘bağlamından koparıldığını’ iddia etti.

SON HABERLER

Akşam Postası / 18 Şubat 2023

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