Deprem fırsatçılığı sınır tanımıyor: Evini taşıyana fahiş fiyat

ALTAN SANCAR

Kahramanmaraş merkezli çifte depremin etkilediği kentlerde evlerini taşımak veya eşyalarını kurtarmak isteyen yurttaşlara nakliye şirketleri fahiş fiyatlar veriyor. Yurttaşlar deprem fırsatçılarına karşı suç duyurusunda bulunuyor.

Fotoğraf: Diken/Aytuğ Özçolak

Depremin ardından hasar gören ve polisin içine girilmesine izin verdiği apartmanlarda eşya kurtarmak için mücadele ediliyor. Adıyamanlı Naci Engin İldan da bu yurttaşlardan biri. İlgan, evinden beyaz eşya, oturma grubu, iki çalışma masası ve çocuk yatağı, bir televizyon ve sehpanın kurtarılması için 8 bin lira ödedi.

45 dakika süre

Eşyaları indiren şirketin buzdolabına hasar verdiğini ve çocuk dolabının da kapısını kırdığını söyleyen İlgan, şirket hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. İlgan’ın aktardığına göre, 8 bin liralık ücreti yalnızca eşyaların apartmandan indirilmesi için ödendi. İlgan, fiyatlara müdahale edilmemesi halinde daha da yükseleceğini söyledi: “Adıyaman’ı önce deprem vurdu, şimdi de taşıyıcılar. Evini vinçle indirmek 10 ila 15 bin liradan başlıyor. Süre sadece 45 dakika ve bu sürede ne alırsanız. Bu fiyatlar yarın 20 bin liraya kadar çıkar. Yetkilileri göreve davet ediyorum.”

İlgan bir komşusundan 10 bin lira diğerinden 15 bin lira talep edildiğini aktardı. Yakın bir arkadaşının il içindeki 5 kilometrelik taşıma için 18 bin lira ödediğini söyledi.

Yarı yolda bırakıyor

Öte yandan benzer durumun Diyarbakır’da var. Kentte hasar dahi görmeyen ve oturulabilir raporu bulunan bir apartmandan başka bir apartmana taşınma için 8 bin lira talep edildi. Vinç asansörüyle eşyaların kurtarılması için zamanla yarışılan kentte, nakliyecilerin anlaştıkları müşterileri daha fazla fiyat verenin çıkması halinde yarı yolda bıraktıkları öğrenildi.

Devlet memuru olan ve isminin yazılmasını istemeyen bir yurttaş, şunları söyledi: “Apartmanım sağlam, zaten deprem öncesi taşınma durumum vardı. Şimdi aradığımda 8 bin lira istediler. Deprem öncesi bu fiyat 4 bin 500 liraydı. Bu fırsatçılara birilerinin ‘Dur’ demesi gerekiyor.”

Diyarbakır’da hakkında yıkım kararı verilen apartmanlardan az sayıdaki eşyalarını kurtaran yurttaşlarsa bu eşyalarını yol kenarlarında bırakıp başında nöbet tutuyor. Zira indirilen eşyaların taşınması için ekstra ücret talep edilirken, bunun için bir de sıra beklenmesi gerekiyor.