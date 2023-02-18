Bugün üç kişinin sağ çıkarıldığı Hatay’da yarın ‘enkaz kaldırma’ başlıyor

Hatay valiliği, depremde yıkılan binalarda yarın itibariyle arama-kurtarma faaliyetlerine son verilip enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağını açıkladı.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 10 ilde büyük can ve mal kaybı olmuş, bazı bölgeler tamamen yıkılmıştı.

Binlerce binanın enkaza döndüğü kentlerde göçük altındakileri arama-kurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan da bazı bölgelerde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Depremin 13’üncü gününde Hatay’da 296 saat sonra üç yurttaş göçük altından sağ çıkarken, sosyal medyada enkaz kaldırma çalışmalarının başlamasına tepki gösterildi.

296’ncı saatte hala sağ kurtarılanların olduğuna dikkat çeken yurttaşlar, göçük altında tek bir insan kalmayana dek enkaz kaldırma çalışmalarının acilen durdurulmasını istedi.

Ancak Hatay valiliğinin yazılı açıklamasında, yarın itibariyle kentte arama-kurtarma faaliyetlerine son verilip, enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Açıklamada enkazları kaldırılacak binaların listesi de yer aldı ve bina sahiplerinin istedikleri takdirde çalışmalara refakat edebilecekleri aktarıldı.

Valiliğin açıklaması şöyle: “06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sonucu yıkılan binalarda 19.02.2023 (Pazar) tarihi itibariyle enkaz kaldırma çalışması yapılmaya başlanacaktır. Aşağıdaki ekli listede belirtilen adreslerde bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceklerdir. Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel adres listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır.”