Hatay’da 296 saat sonra kurtarılan üç kişiden biri hayatını kaybetti

Hatay’da Kanatlı Apartmanı’nın enkazından biri çocuk üç kişi depremden 296 saat sonra kurtarılmıştı. 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 ilde binlerce bina yerle bir olurken, enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları 13’üncü gününde sürüyor.
AA’nın aktardığına göre Hatay’ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi’ndeki Kanatlı Apartmanı’nın enkazından 296 saat sonra yabancı uyruklu Samir Muhammed Accar, eşi Ragda ve 12 yaşındaki çocuklarını çıkarıldı.
Samir Muhammed Accar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı, çocukları ise enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aynı enkazda, çiftin iki çocuğunun da hayatını kaybettiği paylaşıldı.