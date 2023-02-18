Diyanet ‘depremzede evlatlık’ açıklamasının arkasında

Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığına’ dair bir İslam alimi görüşü paylaştığı açıklamasını savundu, ‘bağlamından koparıldığını’ iddia etti.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi” sorusuna sitesinden verdiği yanıtta, konuyu evliliğe getirip ‘evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığına’ dair bir İslam alimi görüşü paylaşınca sosyal medyada infial yaratmıştı.

Tepkiler üzerine Diyanet’in sitesinden yayınlanan açıklamada özetle şunlar dendi: “Merhamet Peygamberini örnek alarak, depremzede bir çocuğu sahiplenmek, ona kol kanat germek engin bir ahlaki meziyettir. Dinimiz açısından dikkat edilmesi gereken tek husus, konunun hukuki zeminine özen göstermektir. Mesele bu kadar açık iken, konuyu saygısız bir yaklaşımla bağlamından kopartarak çirkin çağrışımlara kapı aralayacak şekilde yorumlamak, iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutumdur. Büyük bir felaketi yaşadığımız, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz ve hep beraber yaralarımızı sarmaya yoğunlaştığımız şu günlerde bu tür yakıştırma ve yaklaşımların kimsenin iyiliğine hizmet etmediği açıktır.”