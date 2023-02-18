İktidar medyasına haber uçtu: Rutine dönün

ALTAN SANCAR

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerden 12 gün sonra iktidar kendisine yakın medya kuruluşlarından ‘rutine dönmelerini’ istedi. Üstelik bu dönüş için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da devreye girmeye hazırlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 kentte yıkıma neden olmuştu. Bir yandan enkaz kaldırma, bir yandan da bazı şehirlerde arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. İlk günden beri eleştirilerin odağında yer alan iktidarsa imajını düzeltme derdinde.

Diken’in iktidar ve RTÜK kaynaklarından edindiği bilgilere göre özellikle haber kanalları dışındaki kanallardan ‘rutine dönüş’ istendi. Buna göre afet bölgesi dışındaki 71 kentte ‘hayatın normale dönmesine destek’ amacıyla kanallar kademeli olarak normal yayın akışına geçecek.

Cuma iletilen taleple birlikte kanalların çoğu deprem özel yayınlarını bitirerek film ve eğlence içermeyen programları yeniden yayınlamaya başladı. Kanalların haber bültenlerinde yer alacak haberlerde de ağırlığı insan öykülerine ve kurtarma çalışmalarına vermesi bekleniyor.

Eleştirel yurttaşlara karşı ‘tedbir’

Öte yandan haber kanallarına da bir dizi ‘tedbir’ getirildi. Kabalık alanlardan yayın yapılmaması ve ‘yayınlara yurttaşların ani girişi engellenmesi’ istendi.

Ayrıca yayınlarda kameraların çok sayıda enkazı bir arada gösterecek biçimde geniş açıyla çalışması yerine, doğrudan muhabire odaklanması istendi. Ağırlığın gelen yardımlara, iktidarın atacağı adımlara, ‘daha umutlu’ haberlere ve kurtarılanlara verilmesi bekleniyor.

RTÜK ise bu isteklerin ulaşmadığı kanalları yakından takip edecek ve ilerleyen günlerde üst kurul toplantısında cezalar gündeme alınacak. Diken’in kaynaklardan edindiği bilgilere kısa süre içinde belli yayın organlarına cezalara kesin gözüyle bakılıyor.

Akşener uyarmıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de geçtiğimiz gün yazılı açıklamasında şunları demişti: “İktidar, RTÜK üzerinden ceza planları yapacağına, milletimizin gelişmeleri, neden, milyonlarca dolar vererek satın aldırdığı televizyon kanallarından değil de bağımsız yayın yapan kanallardan izlediğini düşünmeli. Haber suç değildir.”

RTÜK’ün cevap olarak yayınladığı açıklamada “Yanlışta ısrar eden, uyarıları dikkate almayan, yasaları hiçe sayan bir kaç medya kuruluşunun ülke barışına ve bütünlüğüne kasteden yayınları görmezden gelinemez” denerek ceza iddialar doğrulanmıştı.

Dahası bu yöndeki bilgiler muhalefet partilerine de ulaştı. Özellikle önümüzdeki günlerde bir çıkış gelebileceği belirtiliyor.