Akşener uyardı: İktidar RTÜK üzerinden ceza planları yapıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) deprem yayınlarına müdahale edeceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay’daydı. (AA)

Akşener deprem bölgesine giden gazetecilerin türlü zorluklarla karşılaştığını, engellendiğini duyurmuştu. Birçok gazeteci ve yurttaşa da sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hukuki işlemler başlatılmıştı.

Yazılı açıklama yayınlayan Akşener de buna dikkat çekerek iktidarın yeni ceza planları yaptığını duyurdu.

Akşener’in açıklaması şöyle:

*Çağımızın en önemli güçlerinden biri de basın. Milletin haber alma hakkı da anayasal güvence altındaki vazgeçilmez bir hak. Milletimiz günlerdir ekran başında, felaket bölgesinde ne olup bittiğini öğrenmeye çalışıyor. Üzülerek görüyorum ki canlarımız, devletin kendilerine uzanacak elini beklerken devleti idare eden iktidar, RTÜK üzerinden milletimizin bu hakkına müdahaleye hazırlanıyor.

*Bazı yayınlara dair eleştiri hakkımı saklı tutarak hatırlatmak isterim ki bu süreçte, yakınlarından ve bölgeden haber almak için çırpınan aziz milletimizi bilgilendiren, felaketin boyutlarını gözler önüne seren, enkazlardan müjdeler vererek hepimize nefes aldıran yayınlar, aba altından sopayı ya da cezayı değil, takdiri hak ediyor.

‘İktidar RTÜK üzerinden ceza planlıyor’

*İktidar, RTÜK üzerinden ceza planları yapacağına, milletimizin gelişmeleri, neden, milyonlarca dolar vererek satın aldırdığı televizyon kanallarından değil de bağımsız yayın yapan kanallardan izlediğini düşünmeli. Haber suç değildir.

*Sayın Cumhurbaşkanı, ‘asrın felaketi’ derken bu acıya dair bilgileri, felaketin boyutlarını milletimize ulaştırmak suç değil, olsa olsa durum tespitidir.

*Hiç kimse unutmamalı ki özgür medya bir gün herkese lazımdır. Ve özgür bir medya, özgür bir toplumun en önemli kazanımıdır.

*Aziz milletimizin haber alma hakkını koruyup kollamak adına, depremin ilk dakikalarından itibaren, sorumlu yayıncılık yapan bütün gazetecilerin ve televizyonların yanında olduğumuzu ilan ediyor, haberciliği cezalandırmayı düşünenleri de bu büyük hatadan dönmeye davet ediyorum.