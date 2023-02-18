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Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan: PAOK ve AEK maçının hasılatı depremzedelere bağışlanacak

Yunanistan’da Süper Lig’in futbol takımlarından PAOK ve AEK, pazar günü oynayacakları karşılaşmadan elde edilecek hasılatın bir bölümünü Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere bağışlayacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Euronews Türkçe’nin haberine göre PAOK futbol kulübü maç öncesinde stadyum girişinde depremden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere ayni bağış toplanacağını da duyurdu. 


PAOK futbol kulübünden yapılan açıklamada kulübün sahibi Ivan Savvidis’in talimatıyla Türkiye ve Suriye’de meydana gelen ölümcül depremin trajik etkileriyle yıkıma uğrayan insanlar için dayanışma faaliyetlerine başladıkları ifade edildi.

PAOK’un açıklamasında ayrıca Türkiye’nin Selanik Konsolosluğu ile işbirliği içinde, depremzedeler için nakit para toplanacağı da duyuruldu ve bağış için banka hesap bilgileri paylaşıldı

Hem Atina merkezli AEK hem de Selanik merkezli PAOK, 1923 mübadelesiyle İstanbul’dan Yunanistan’a göç eden sporcular tarafından kuruldu.

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