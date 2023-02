Ahmet Türk: Can havlindeki halkı tehdit eden bir devletle karşı karşıyayız

Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden HDP’li Ahmet Türk, depremin üzerine bir de iktidar felaketinin eklendiğini belirterek, “Hala halkı tehdit eden, can kurtarmak isteyenleri tehdit eden bir devletle karşı karşıyayız” dedi.

Fotoğraf: ANKA

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, 10 ilde OHAL ilan edilmişti. Can kaybı sayısı 40 bin 642’ye çıktı.

Depremlerin etkilediği illerden Şanlıurfa’ya giden Türk, burada yürütülen çalışmaları inceledi.

ANKA’nın haberine göre devletin engellemeleri olmasaydı halkın daha büyük bir dayanışma içinde yaralarını saracağını belirten Türk, “Ancak iki gün devletin ortada olmaması ve sonrasında sivil toplum kuruluşlarına müdahale etmesi maalesef ölümlerin artmasına neden oldu. Duyarsız bir devletin halka gördüğü reva budur” diye konuştu.

Böylesi bir günde bile sivil toplum örgütlerinin halkla diyalog kuranları tehdit eden bir mantıkla karşı karşıya olduğunu ifade eden Türk, “Geçen gün AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Biz her şeyi not alıyoruz’ diyor. Hala halkı tehdit eden, can kurtarmak isteyenleri tehdit eden bir devletle karşı karşıyayız” dedi.