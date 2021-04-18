Akşam Postası / 18 Nisan 2021

1. Türkiye’nin aşı haritası: Hangi kentte ne oranda?

Türkiye’de şimdiye dek yaklaşık 20 milyon doz Covid-19 aşısı uygulandı. Nüfusuna oranla en çok aşı Çanakkale, Edirne ve Sinop’ta, en az ise Hakkari ve Şırnak’ta vuruldu.

2. Profesör, ‘birkaç hafta tam kapatma’ önerdi: Yoksa başa dönebiliriz

Akdeniz Üniversitesi’nden (AÜ) Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, mutant virüslerin giderek arttığına dikkat çekerek, “Birkaç haftalık tamamen kapatma sürecini düşünebiliriz. Aksi takdirde en başa tekrar dönülme riski var” dedi.

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3. Muğla’da 60 futbol sahası kadar ormanlık alan yandı

Fotoğraf: DHA

Muğla’nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçesinde çıkan yangında 60 futbol sahası kadar ormanlık alan yandı.

4. Kılıçdaroğlu da yoğun bakımdaki Mısra Öz’e ses oldu: Adalet yerini bulmadı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında kaybettiği oğlu Arda Sel için verdiği adalet mücadelesiyle tanınan Mısra Öz’ün Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ses verdi.

5. Ahmet Hakan’dan birkaç gün önce ‘derviş’ dediği Oğur’a: İki dakika dik duramadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ‘Hiç Oldum’ şarkısına katkısı nedeniyle muhalif kesimden yoğun eleştiri alan müzisyen Erkan Oğur “Hata yapmış olabilirim” demesi üzerine bu kez Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan tarafından hedef alındı.

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6. İsrail ile Yunanistan arasında bugüne kadarki en büyük askeri anlaşma

İsrail ve Yunanistan, aralarında bugüne kadarki en büyük askeri anlaşmaya imza attı. Taraflar, anlaşmanın, iki ülkenin siyasi ve ekonomik bağlarını da güçlendireceği görüşünde.

7. Varank’tan ‘çok bilmiş’ Altaylı’ya yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank VLP tekniği kullanılarak geliştirilen yerli Covid-19 aşısının insan denemelerine gönüllü olarak katılımı üzerine “Bakan aşı olmamış mıydı” diye soran gazeteci Fatih Altaylı’ya yanıt verdi.

8. Uzmanlar araştırdı: Salgında ani işitme kayıpları yüzde 50 arttı

Eskişehir ve Ankara’da görevli kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarının araştırması salgın döneminde ani işitme kaybı yaşayanların sayısının arttığını ve bu hastaların yarısından fazlasının Covid-19 testini pozitif çıktığını ortaya koydu.

9. Sosyal medya bağımlılığı diye bir şey var mı?

“Sosyal medya detoksuna girdim, bir süre yokum” lafını duymuşsunuzdur, belki siz de etmişsinizdir. Peki sosyal medya detoks gerektirebilecek bir bağımlılık mı?

10. İstanbul Modern’den 23 Nisan’da çocuklara özel proje: Sanatla Büyüyen Ağacım

İstanbul Modern Sanat Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda müzenin koleksiyon sergisinde ‘doğayı işaret eden yapıtlardan ilham alarak’ çocukları, doğayı düşünmeye ve sanat yoluyla ‘renkli hayaller kurmaya’ davet ediyor.