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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da ev kirası bir yılda yüzde 11 arttı

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre İstanbul’da konut kiraları son bir yılda yüzde 10.81 arttı. İstanbul genelinde konut metrekare kira bedelinin ortalama 17 TL olarak gösterilirken ortalama kira bedeli ise 1667 TL.

Fotoğraf: DHA

Son bir yıllık değer artışının en yüksek olduğu ilçeler arasında Bayrampaşa, Beylikdüzü, Şile, Başakşehir ve Esenyurt yer alıyor.

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Bloomberg’in haberine göre Bayrampaşa’da konut kiraları son bir yılda yüzde 24, Beylikdüzü’nde yüzde 21, Şile’de yüzde 20, Başakşehir’de yüzde 20, Esenyurt’ta ise yüzde 18 yükseldi.

İstanbul’da metrekare kira bedellerinin en yüksek olduğu ilçeler ise sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Kadıköy ve Şişli.

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