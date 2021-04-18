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Yaramazlara biraz batar!

İsrail ile Yunanistan arasında bugüne kadarki en büyük askeri anlaşma

İsrail ve Yunanistan, aralarında bugüne kadarki en büyük askeri anlaşmaya imza attı. Taraflar, anlaşmanın, iki ülkenin siyasi ve ekonomik bağlarını da güçlendireceği görüşünde.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

1,65 milyar dolarlık anlaşma uyarınca İsrail, Yunan hava kuvvetleri bir eğitim merkezi kurup 22 yıl boyunca işletecek. Üste İtalyan yapımı 10 adet M-346 eğitim uçağı konuşlandırılacak.

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İsrail Elbit firması ayrıca Yunanistan’ın elindeki T-6 uçaklarını yenileyecek, eğitim ve lojistik destek sağlayacak, simülatör tedarik edecek.

Açıklama Yunanistan, İsrail, Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlarının Kıbrıs’taki toplantısından sonra yapıldı.

BAE ve Bahreyn geçen yılın eylül ayında İsrail’le diplomatik ilişki kurmuştu.

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