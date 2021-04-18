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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Modern’den 23 Nisan’da çocuklara özel proje: Sanatla Büyüyen Ağacım

İstanbul Modern Sanat Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda müzenin koleksiyon sergisinde ‘doğayı işaret eden yapıtlardan ilham alarak’ çocukları, doğayı düşünmeye ve sanat yoluyla ‘renkli hayaller kurmaya’ davet ediyor.

Sanatçıların işbirliğinde yürütülen ‘Sanatla Büyüyen Ağacım’ projesi 25 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek. İstanbul Modern, çocukların ‘doğayla kurdukları bağı sanat yoluyla güçlendirmeleri için’, sanatçıların resim, heykel, yerleştirme, fotoğraf, performans gibi üretim alanlarından yaratıcı fikirlerini paylaşacak.

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Sanatçılar ağacı, ‘gövdesindeki dokuyla, rüzgârla dans eden gölgesiyle, toprağın derinlerine uzanan kökleriyle, birbirinden farklı görünen yaprak ve dallarıyla’ ele alıyor.

Çocukların üretimleri sergilenecek

İstanbul Modern, sanatçıların çocuklar için gerçekleştirdiği yaratıcı üretimleri web sayfasında ve sosyal medyada 23 Nisan haftası boyunca paylaşacak.

Proje süresince sanatçıların üretimlerinden yola çıkarak kendi ağaçlarını tasarlayan çocuklar çalışmalarının fotoğraflarını İstanbul Modern’in web sitesinde projeye özel hazırlanan resim galerisine yükleyecek.

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Çocukların sanat çalışmalarının fotoğrafları müzenin internet sitesinde 16 Mayıs 2021 tarihine kadar sergilenecek.

Alper Aydın / Gökkuşağı Ağacı
Ergin Çavuşoğlu / Rüya Ağacı
Barbara Zafer Baran / Tepedeki Ağaç
Bedri Baykam / Wood Wide Web
Kamil Fırat / Bir Ağaç Bir Dünya
 :mentalKLINIK / Hyper-Spring
Fatma Tülin / Zamanın Kökleri

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