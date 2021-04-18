Ahmet Hakan’dan birkaç gün önce ‘derviş’ dediği Oğur’a: İki dakika dik duramadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ‘Hiç Oldum’ şarkısına katkısı nedeniyle muhalif kesimden yoğun eleştiri alan müzisyen Erkan Oğur “Hata yapmış olabilirim” demesi üzerine bu kez Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan tarafından hedef alındı.

Sözü ve müziği Kalın’a ait ‘Hiç oldum’ adlı şarkısının hafta içinde dijital platformlarda yayınlanmasının ardından Oğur Twitter’da gündem olmuştu.

Reklam

Kalın’ın divan bağlama çaldığı türküde, Erkan Oğur perdesiz gitarıyla eşlik etmişti.

Ahmet Hakan da her zaman olduğu gibi Twitter’da süren tartışmalara kayıtsız kalamamış, 15 Nisan tarihli ‘Erkan Oğur’a yapılan yobazlığın ta kendisidir‘ başlık yazısında müzisyene destek çıkarak şunları yazmıştı: “Bütün görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakarak bir araya gelme cesaretinin ortaya konmasına sevindim. Fakat gönüllerini ve kafalarını mahallelere ayırmış cepheleşme taraftarı yobazlar, bu cesaretin bedelini Erkan Oğur’a ödetmeye kalktılar. ‘Sen nasıl İbrahim Kalın’la türkü söylersin?‘ diye özetlenebilecek bir yobazlıkla… Erkan Oğur’a mavi gökyüzünü dar etmeye kalktılar.

Aldırma Erkan Oğur aldırma! Sen gözlerini yumup çağlar ötesinden gelmiş bir abdal gibi türkülerini söyleyen ve kendini kırklara, yedilere adayan bir eski zaman dervişisin.

Reklam

Günümüz dünyasının bütün leş linç orduları birleşse de… Bilen bilir, sen yine dönmezsin yolundan.”

Sert eleştiriler alan Oğur şunları söylemişti: “Kendisi de aradı, ricacı oldu. ‘Çalarsam mutlu olacağını’ söyledi. Ben de ‘Benim için bağlama çalıp halk müziği seven İbrahimsiniz. Tabii ki çalarım’ dedim. İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka taraflara çektiler. Beni tanımadıkları için. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim.”

Bu sözlerin üzerine Kalın’dan da ‘manidar‘ bir açıklama gelmişti: “Kendisini arayıp konuştum. ‘Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin’ dedim. Birlikte susmaya karar verdik. Fakat üçüncü gün -belki yanlış hatırlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm. Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademiz ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı.”

Ahmet Hakan da birkaç gün önce ‘kendini kırklara, yedilere adayan bir eski zaman dervişisin‘ diye göklere çıkardığı Oğur’a bugünkü köşesinde şu sözlerle yüklendi: “İbrahim Kalın’la türkü söylediği için… Mahallesi tarafından linç edilen Erkan Oğur, maalesef iki dakika dik duramadı. Şöyle bir baktım sağa sola verdiği demeçlere…

‘Azıcık hata yapmş olabilirim… Ama ben devrimciyim’ demeler.

‘Bir anlık dalgınlığıma geldi… Ama ben solcuyum’ demeler.

‘Pek düşünemedim… Ama ben aykırıyım’ demeler.

Buram buram devrimci pişmanlığı kokan cümleler… Buram buram solcu nedameti yükselen cümleler… Buram buram aykırı tövbesi yayılan cümleler…

Oysa söylemesi gereken tek bir şey vardı. Dik bir duruşla şöyle demesi gerekiyordu: ‘Ne yaptık kardeşim? Adam mı vurduk? Arsızlık mı yaptık? Türkü söyledik türkü.’ Öyle bir mahalle baskısıyla karşılaştı ki adamcağız. Bunu bile söyleyemedi.”