Kalın, Erkan Oğur’un ‘söylediği şeylere’ şaşırmış!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, müzisyen Erkan Oğur’un sözlerine şaşırdığını söyledi.

Müzisyen Erkan Oğur, Kalın’ın ‘Hiç Oldum’ şarkısına katkısı nedeniyle eleştirilmişti. Oğur, “Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi” diyerek ‘ne çaldığını bile unuttuğunu’ söylemişti. Oğur, “İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek” ifadelerini de kullanmıştı.

Reklam

Kalın, bunun üzerine Twitter hesabından “Sözü yormadan” diyerek yazılı bir açıklama paylaştı.

Kalın, şunları kaydetti: “İlk iki gün Erkan Oğur Bey’i üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. ‘Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin’ dedim. Birlikte susmaya karar verdik. Fakat üçüncü gün -belki yanlış hatırlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm. Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademiz ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı.”