İlk sırada: Çanakkale’de vaka sayısı 26 kat arttı

Çanakkale’de vaka sayıları, 8 Şubat’tan bu yana 26 kat arttı. Şehir şu anda ilk sarada.
Diken’in dün bakanlık verilerinden derlediğine göre Çanakkale, nüfusuna oranla yüzde 41.4’le en çok aşı uygulanan kent konumundaydı. Çanakkale’yi yüzde 41’le Edirne, yüzde 40’la Sinop takip ediyordu.
Covid-19 risk haritasında ‘çok yüksek risk’ grubu ‘kırmızı’ kategoride yer alan ilde, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son bir haftada 797.34’ten 962.98’e yükseldi.
Çanakkale’de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 8-14 Şubat tarihlerinde, 37.61, 15-21 Şubat tarihlerinde 43.76, 20-26 Şubat tarihlerinde 81.51, 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde 107.29’ken, 6-12 Mart tarihlerinde 49.76, 13-19 Mart tarihlerinde 202.75’ye, 20-27 Mart tarihlerinde 348.81, 27 Mart- 2 Nisan tarihlerinde 546.77, 3-9 Nisan tarihlerinde 797.34’e yükseldi.
Şehir bir önceki haftaki haftalık vaka sayısında Türkiye’de üçüncü sıradaydı. Kentteki sahil bantları ve park ve bahçeler kapatılmıştı.