CHP’den ‘Ak Pandemi’ videosu: Sorumlu yalnızca tek bir kişidir

CHP’nin Twitter hesabı üzerinden, ‘Ak Pandemi’ isimli bir video paylaşılarak salgının sorumlusunun ‘yalnızca tek bir kişi olduğu’ ifade edildi.
AKP’nin 24 Mart’ta gerçekleşen 7’inci olağan kongresine atıfta bulunan videoda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın söz konusu kongreye katılanların şehirlerini selamladığı görüntülere yer verildi.
İktidar partisinin olağan kongresi, sosyal mesafeye ve salgın tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.
Videoda, Erdoğan isimlerini saydıktan sonra illerin ‘kırmızı’ya (çok yüksek riskli) döndüğü görüldü.
Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.
Bugün açıklanan verilere göre son 24 saatte 55 bin 802 Covid-19 vakası kayda geçerken 318 kişi hayatını kaybetti.
Ana muhalefet partisinin Twitter hesabında şunlar kaydedildi: “Bugünkü pandemi tablosunun sorumlusu 84 milyon değil, yalnızca tek bir kişidir; ekonomiden, eğitimden, adaletten ve sağlıktan sorumlu tek bir kişi!”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Nisan’daki basın toplantısında “Sorumlu gerçekten vatandaş mı” sorusuna, “Sorumlu hepimiziz. 84 milyon” yanıtını vermişti.