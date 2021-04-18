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Yaramazlara biraz batar!

CHP’den ‘Ak Pandemi’ videosu: Sorumlu yalnızca tek bir kişidir

CHP’nin Twitter hesabı üzerinden, ‘Ak Pandemi’ isimli bir video paylaşılarak salgının sorumlusunun ‘yalnızca tek bir kişi olduğu’ ifade edildi.

Fotoğraf: AA

AKP’nin 24 Mart’ta gerçekleşen 7’inci olağan kongresine atıfta bulunan videoda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın söz konusu kongreye katılanların şehirlerini selamladığı görüntülere yer verildi.

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İktidar partisinin olağan kongresi, sosyal mesafeye ve salgın tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Videoda, Erdoğan isimlerini saydıktan sonra illerin ‘kırmızı’ya (çok yüksek riskli) döndüğü görüldü.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Bugün açıklanan verilere göre son 24 saatte 55 bin 802 Covid-19 vakası kayda geçerken 318 kişi hayatını kaybetti.

Ana muhalefet partisinin Twitter hesabında şunlar kaydedildi: “Bugünkü pandemi tablosunun sorumlusu 84 milyon değil, yalnızca tek bir kişidir; ekonomiden, eğitimden, adaletten ve sağlıktan sorumlu tek bir kişi!”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Nisan’daki basın toplantısında “Sorumlu gerçekten vatandaş mı” sorusuna, “Sorumlu hepimiziz. 84 milyon” yanıtını vermişti.

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