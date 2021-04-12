Bakan Koca: Haziranda en az 30 milyon doz BioNTech aşısı gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Haziranda en az 30 milyon doz BioNTech aşısı gelecek” dedi.

Fotoğraf: AA

1 Mart’ta 9 bin 891 olarak kayda geçen vaka sayısı, 2 Mart’ta geçilen ‘kontrollü normalleşme’ süreciyle birlikte 56 bine kadar dayanarak kontrolden çıkmıştı. Covid-19 tablosunda dün 50 bin 678 vaka kayda geçti. Salgında en yüksek günlük can kaybı da geçen çarşamba günü 276 olarak kayda geçmişti.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplandı. Yeni önlemlerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılması planlanan kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor.

Toplantı sonrası konuşan Koca’nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Aylardır süren şartlar herkesi yordu.

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*Ülkemiz salgın boyunca yaşadığı en zor dönemlerden geçmektedir.

*Vakalar her yerde artışta.

*Nüfusun yüzde 80’i çok yüksek riskli illerde yaşıyor.

*Mutasyon ve varyantlar konusunda genelde beklenti şansın bizde yana olmasıydı ama gerçekleşmedi.

*Yeni vakaların yüzde 85’i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır. Bu varyant daha hızlı yayılmaktadır.

*Güney Afrika varyantı 11 ilimizde 285, Brezilya varyantı ise dokuz ilimizde 166 kişide görülmüştür.

*Yüzde 59 olan yatak doluluk oranı ve yüzde 67.4 olan yoğun bakım doluluk oranında dramatik artış yok ama gelişmeler ciddi, veriler ikaz edici.

*En çok aşılama yapan ülkeler arasındayız.

*İkinci doz aşısını olan vatandaşlarımızın sayısı 7.5 milyonu bulmuştur. İster Türkiye başarılı diyelim ister başarısız diyelim ama şu bir gerçektir: Türkiye dünyada en çok aşılama yapan altıncı ülkedir.

*Haritalar, tablolardaki sayılar güçlü birer uyarıdır.

*Bu iş bitene kadar bir gün bile yalnız kalmayacaksınız. Sizden isteğim moralinizi yükseltmenizdir.

*65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibarıyla toplam vaka içindeki oranı 17.7 iken şimdi yüzde 8.2. Aşılama sonrası neredeyse yarı yarıya düştü.

*Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69’unu 65 yaş üstü oluştururken bugün bu oran yüzde 53’lere kadar düştü.

*Şayet yükümüz önü alınamaz derecede ağırlaşırsa örneğini daha önce yaşadığımız gibi bir düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz.

*65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 23.6’sı, aşısı tanımlandığı halde halen aşısını yaptırmış durumda değil.

*Aşının, 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına daha erken dönemde başlanıp yoğun yapıldığı için hem hastanede yatış hem yoğun bakım hem de entübe hastalar boyutuyla belirgin bir fayda sağladığını, bu noktada tanımlanmış kişilerin aşılarını yaptırma noktasında çok hassasiyet göstermeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum.

*Entübe vakalar içindeki 65 yaş üstü vatandaşların oranı yüzde 71’den yüzde 54.4’e indi, sağlık çalışanlarının oranı yüzde 1.1’den 0.15’e düştü.

*Sağlık çalışanlarının hastanede yatanlar içindeki oranı yüzde 3.1 iken şu an 0.78. Yani beşte bir oranına inmiş durumda.

*Bugün bilim kurulu, ‘ne gibi tedbirler alınabilir’ diye genel kapsayıcı bir şekilde alternatifli bir hazırlık yaptı. Öneri anlamında. Yarın kabine toplantısı var, bu önerileri sunmuş olacağız ve o çerçevede cumhurbaşkanımız uygun gördükleri halde açıklarlar.

*Ramazan ayını özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz.

*Yaşadığımız üçüncü pik, İstanbul için dördüncü pik diyebilirim.. Şu dönemde sağlık altyapımız açısından çok ciddi bir sorun olmadığını söyleyebilrim. Yatak doluluk oranımız yüzde 56.3.

*Yoğun bakımlar içindeki doluluk oranımız yüzde 71.3. Yüzde 30’a yakın kapasitemiz var. 10 bine yakın ağır hasta anlamına geliyor. Bazı illerimizde yer yer bir takım sorunlar yaşadığımız oluyor mu? Evet oluyor.

*Sinop, Bartın, Çanakkale, İzmir, Edirne ve Rize. Bu illerimizde yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 80’in üzerinde.

*(Sinovac aşısı) Bugüne kadar gelen miktar 26 milyonu geçti. Önümüzdeki haftalarda daha önemli sayıda aşının gelebileceğini tahmin ediyorum.

*(BioNTech için yapılan görüşmeler) Haziran için 30 milyon doz aşıyı şimdiden söz verebilirsin dediler, bunu daha da artıralım diye görüşüyoruz.

*Haziran sonuna kadar 40 yaş üstü herkesi aşılamış olacağız. Bu 35-30 yaşa da inebilir.

*(Yerli aşı) Faz 2 çalışması bitti, 14 gün sonrası için tetkikler alınıyor. 2-3 hafta içinde Faz 3’e geçilebilir.

*(Sputnik aşısı) Ara sonucu olumlu görünüyor. İletişimimiz, görüşmelerimiz devam ediyor. Son bir haftada üç kez sağlık bakanıyla görüştüm.

*Ramazan ayı döneminde, iki-üç haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılanmalarını bitirmek istiyoruz.

*Sinovac’la ilgili açıklama bugün düzeltildi. Şunu demek istiyor, aşının etkinliği farklı aşılarla kombinasyon yapılarak artırılabilir mi?

*Şu an halen neredeyse influenzayı görmedik. 2 milyon 560 bin grip aşısı tedarik etmiştik, bunun 2 milyon 320 bini yapıldı.

*8. ve 12. sınıfların öğretmenlerini de tanımlayıp aşılamalarını erken dönemde yapmak istiyoruz.

*(Sorumlu gerçekten vatandaş mı?) Sorumlu hepimiziz. 84 milyon. Bilim kurulu başından beri bu salgının bulaşın nasıl olduğunu hep anlatageldi. Özellikle varyantın yaygın olması nedeniyle virüsün daha bulaşıcı olduğunu görüyoruz.

*Bunun dışında sayın cumhurbaşkanımız ifade ettiler: Ramazan ayını dinlenerek, ramazan sonrasını daha düşük vakayla sürdürelim. Bilim kurulu da alternatif yaklaşımlarını ortaya koydu.

*Faz 3 çalışması haftaya yayınlanmak üzere gönderilecek. Bu nedenle aşı pasaportunda önümüzdeki dönemde Sinovac olmayacak diye düşünmeyelim.

*(BioNTech aşısı) 6 kişi randevuya geldiğinde flakonun açılması ve kayıpların minimalize edilmesi noktasında bir çaba içinde olunmasını söylüyoruz.