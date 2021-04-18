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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu da yoğun bakımdaki Mısra Öz’e ses oldu: Adalet yerini bulmadı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında kaybettiği oğlu Arda Sel için verdiği adalet mücadelesiyle tanınan Mısra Öz’ün Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ses verdi.

Fotoğraflar: DHA

8 Temmuz 2018’de Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve altı personelin bulunduğu yolcu treni, Çorlu’sa raydan çıkarak devrilmişti. Kazada yedisi çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralanmıştı.

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Kazayla ilgili yargı sürecinde adalet arayışla tren faciasının yüzü olan Mısra Öz’e son olarak ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan para cezası verilmişti.

11 Nisan’da Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan Öz’ün yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Durumu ciddiyetini koruyor.

Sosyal medya kullanıcılarının anne Öz’den devraldığı adalet arayışında yaptığı paylaşımlarla OğuzArdaSel ve ÇorluTrenKatliamı etiketleri TT oldu.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından yaptığı destek paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Mısra Öz yoğun bakımda. Dünyadaki en büyük acı evlat acısı. Oğlunu kaybettiğinden beri istisnasız her gün yazdı, konuştu, haykırdı. Şimdi yaşam mücadelesi veriyor, onun yerine ben yazayım. 1015 gün oldu. Çorlu Tren Kazasında adalet yerini bulmadı.”

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