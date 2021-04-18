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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 55 bin 802 vaka, 318 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 55 bin 802 Covid-19 vakası kayda geçerken 318 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447’ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 687 bin 590’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35 bin 926’ya çıktı.

Bir günde 301 bin 243 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 43 milyon 768 bin 759’a yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 3 bin 101, iyileşenlerin sayısı da 43 bin 856. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 275.

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