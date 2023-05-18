Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 18 Mayıs 2023

Kılıçdaroğlu: İktidara gelince tüm mültecileri evlerine göndereceğim, nokta!

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur kampanyasında odağa jmilliyetçi seçmeni alacağına işaret eden mesajlar verdi.

Nakit avans düzenlemesine 15 bin lira sınırı

MB, düzenlemenin detayları için bankalara uygulama talimatı gönderdi.


Yurttaşlar ‘nakit avans’ için esnafa gidiyor

Net rezerv çakıldı: Son 21 yılın dibinde

Merkez Bankası (MB) verilerine göre  brüt rezervler seçimden önceki hafta 9 milyar dolar düşüşle 105,1 milyar dolar seviyesine geriledi. Net rezervler de 21 yılın en düşük seviyesine geriledi.

CHP’de ‘Karar ver’ kampanyasının ayrıntıları netleşti

CHP’nin hasar tespit raporu: Devletteki ‘vahim tablo’

Erdoğdu Twitter hesabından paylaştığı yazıda, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir ay önce kendisini çağırdığını ve “Ankara’ya geç ve bütün kurumlardan uzmanları çağır. Bir heyet kur ve devletimizin durumunu, ilk ve ivedi işleri ve hasar tespitini çıkar” dediğini aktardı.

İçişleri, Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ videosundan sonra 81 valiliği harekete geçirmiş
Erdoğan’ın önde çıktığı İkizdere’de direnenler: Halkımız yalnız bıraktı

İnternet sansürünü anlatan rapor da sansürlendi

İfade Özgürlüğü Derneği’nin ‘EngelliWeb 2021 raporu’na mahkeme kararıyla engel getirildi.

CHP’de Adıgüzel’in yerine Çelik geliyor

Oy ve Ötesi, il il müşahit ihtiyacını paylaştı

Sivil toplum kuruluşu Oy ve Ötesi, 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için kaç müşahit eksiği olduğunu şehir şehir açıkladı.

KKM hesaplarındaki para 2,3 trilyonu geçti

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında toplanan paranın tutarı, geçen hafta itibariyle 2,346 trilyonu buldu.

Bloomberg: Merkez Bankası TL’yi tüm gücüyle savunuyor

Üniversitelerde finaller 1 Haziran’dan sonra

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde dönem sonu sınavlarının 1 Haziran’dan sonra yapılmasına karar verdi.

Babacan gençlerden rica etti: Sesimiz olun

SON HABERLER

Akşam Postası / 18 Mayıs 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Sifonlu tuvaletin ölümü

Yarından sonra başlayacak Venedik Mimarlık Bienali’ndeki Finlandiya pavyonu, gereksiz su kullanımına sifonsuz tuvalet ‘huussi’yle dikkat çekiyor.