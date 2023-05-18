Akşam Postası / 18 Mayıs 2023

Kılıçdaroğlu: İktidara gelince tüm mültecileri evlerine göndereceğim, nokta!

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur kampanyasında odağa jmilliyetçi seçmeni alacağına işaret eden mesajlar verdi.

Nakit avans düzenlemesine 15 bin lira sınırı

MB, düzenlemenin detayları için bankalara uygulama talimatı gönderdi.

Net rezerv çakıldı: Son 21 yılın dibinde

Merkez Bankası (MB) verilerine göre brüt rezervler seçimden önceki hafta 9 milyar dolar düşüşle 105,1 milyar dolar seviyesine geriledi. Net rezervler de 21 yılın en düşük seviyesine geriledi.

CHP’nin hasar tespit raporu: Devletteki ‘vahim tablo’

Erdoğdu Twitter hesabından paylaştığı yazıda, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir ay önce kendisini çağırdığını ve “Ankara’ya geç ve bütün kurumlardan uzmanları çağır. Bir heyet kur ve devletimizin durumunu, ilk ve ivedi işleri ve hasar tespitini çıkar” dediğini aktardı.

İnternet sansürünü anlatan rapor da sansürlendi

İfade Özgürlüğü Derneği’nin ‘EngelliWeb 2021 raporu’na mahkeme kararıyla engel getirildi.

Oy ve Ötesi, il il müşahit ihtiyacını paylaştı

Sivil toplum kuruluşu Oy ve Ötesi, 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için kaç müşahit eksiği olduğunu şehir şehir açıkladı.

KKM hesaplarındaki para 2,3 trilyonu geçti

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında toplanan paranın tutarı, geçen hafta itibariyle 2,346 trilyonu buldu.

Üniversitelerde finaller 1 Haziran’dan sonra

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde dönem sonu sınavlarının 1 Haziran’dan sonra yapılmasına karar verdi.

Babacan gençlerden rica etti: Sesimiz olun