İnternet sansürünü anlatan rapor da sansürlendi

İfade Özgürlüğü Derneği’nin ‘EngelliWeb 2021 raporu’na mahkeme kararıyla engel getirildi.

Fotoğraf: Engelliweb

Rapor, ‘Üst Düzey Kamu Şahsiyetlerinin İncinen İtibar, Onur ve Haysiyet Yılı’ başlığını taşıyordu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Akdeniz ve uzman araştırmacı Ozan Güven tarafından hazırlanan rapora göre 2021’de engellenen alan adı ve web sitesi 107 bin 706.

2021 sonu itibariyle de Türkiye’de toplam 574 bin 798 web sitesi ve alan adına erişim engeli gelmişti.

2021 sonu itibariyle 150 bin URL adresine, 8 bin 350 Twitter hesabına, 55 bin 500 tweet’e, 13 bin 500 YouTube videosuna, 9 bin 500 Facebook ve 9 bin Instagram içeriğine de yaptırım uygulanmıştı.

Raporda bu engellemelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, eski adalet ve İçişleri bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’a, Bilal Erdoğan’dan Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım’ Rektörü Naci İnci’ye kadar çok sayıda kişinin sıklıkla sulh ceza hakimliklerine ‘kişilik hakları ihlali’ iddiasıyla başvurması üzerine alınmasına dikkat çekilmişti.

Söz konusu rapor tam da bu şekilde, yoga eğitmeni Akif Manaf‘ın ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçeli başvurusuyla Şile Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.