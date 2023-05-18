CHP’de Adıgüzel’in yerine Çelik geliyor

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ALTAN SANCAR

CHP’de seçim sonrası genel başkan yardımcılığı görevinden ayrılan Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getiriliyor. Adıgüzel, partide bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumluydu.

Fotoğraf: AA

Seçim gecesi veri trafiğinde sorun çıktığına dair tartışmalar sonrası CHP’de eleştirilen Onursal Adıgüzel istifa etmişti.

Adıgüzel’in yerine gelecek isim belli oldu: CHP İzmir milletvekili adayı olup seçilemeyen Devrim Barış Çelik.

Çelik’in ayrıca partinin merkez yürütme kuruluna da katıldığı belirtildi. Adıgüzel’in odası boşaltıldı ve bu odaya Çelik yerleşmeye başladı.

Çelik aynı zamanda CHP parti meclisi üyesi.