Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel’i görevden aldı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu CHP genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı.

Onursal Adıgüzel. (AA)

Adıgüzel, seçim güvenliği ve sandıktaki verilerin doğru şekilde aktarılması için görevlendirilmişti.

Ancak CHP, verilerin ulaştırılmasındaki karmaşıklık konusunda önceki seçimde olduğu gibi yine tepki çekmişti.

Bunun üzerine gözler Adıgüzel’e çevrilmişti. Gazeteci İsmail Saymaz, Adıgüzel’in görevden alındığını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) May 15, 2023

Adıgüzel de duyurdu

Adıgüzel de haberi doğrulayan şu açıklamayı paylaştı:

“Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum.”