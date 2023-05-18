Kılıçdaroğlu: İktidara gelince tüm mültecileri evlerine göndereceğim, nokta!

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur kampanyasında odağa jmilliyetçi seçmeni alacağına işaret eden mesajlar verdi.

Görsel: Twitter

İlk turda yüzde 49,52 alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın beş puan gerisinde kalan Kılıçdaroğlu dün sığınmacılar ve Hizbullah üzerinden iktidarı eleştirmiş ve seçmene seslenmişti.

Kılıçdaroğlu’nun bugünkü açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

*28 Mayıs günü iki aday ve iki farklı anlayış daha önce bir seçim olmamış gibi sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak.

*İlk turdan sandıktan bu iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktı. Erdoğan ve küstahlara çok ciddi bir şekilde dur dedik. Oyların yarısını bile alamadılar. Neticede AKP yedi puan geriledi.

*Bir demokrasi şöleni ve huzur havasında geçmesi gereken bir seçim süreci Erdoğan’ın yalan ve iftira kampanyalarıyla gölgelendi. Ben karşımda daha mert, daha yürekli bir rakip görmek isterdim.

‘Mesajınızı aldık’

*Siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi. Ancak milletimizi çaresizlik içinde iftira ve karalama kampanyalarıyla aldatmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamadı.

*Milletimiz bize de çok etkili başka bir mesaj verdi. Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi, kimi sandığa gidip tepkisel oy kullandı, kiminin de eli istemeye istemeye Erdoğan’a gitti. Çünkü kara propagandaya maruz bırakıldı vatandaşlarımız.

*Biz mesajınızı aldık. Ulaşmamız gereken daha milyonlarca vatansever vatandaşımız var.

‘Her sandıkta beş müşahite ihtiyacımız var’

*Tüm tutanaklar elimizdedir. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. YSK’ya tüm itirazları yaptık.

*28 Mayıs tarihi her sandıkta beş müşahide ihtiyacımız var.

Erdoğan’a seslendi

*Gelin önce şu terör meselesini Erdoğan’la bir konuşalım.

Erdoğan sen değil misin masaya oturan, gizli gizli pazarlıklar yapan. Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak?

*Buradan bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum: Terör örgütleriyle asla masaya oturmadım ve oturmayacağım. Nokta! Erdoğan, senin izlediğin yolu izlemeyeceğim, nokta!

*Erdoğan sen değil misin FETÖ’ye ne olur geri dön diyen? Şanlı orduya kumpas kuran. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım, asla da durmayacağım. Nokta!

‘İktidara gelince tüm mültecileri evlerine göndereceğim, nokta!’

*Erdoğan sen ülkenin sınırlarına ve namusuna sahip çıkmadın. 10 milyon mülteci getirdin. İthal oy için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını sattın.

*Ben iktidara gelince tüm mültecileri evlerine göndereceğim, nokta!

*İki torbacıya öldürttüğünü Sinan Ateş’in hesabını soracağım, nokta!

*Bak Erdoğan ben hiçbir zaman çalmadım, çırpmadım. Buna tenezzül bile etmedim. Devletin ve milletin beş kuruşunda gözü olanın gözünü çıkaracağım, burunlarından fitil fitil getireceğim!

*Vatandaşlarıma seslenmek isterim: Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye’ye gelecek. Bunlar kalırsa dolar 30 liraya gelecek, sığınmacılar potansiyel suç makinesine dönüşecek yağmalar başlayacak. Şehirler uyuşturucu baronlarının kontrolüne geçecek. Farkında mısınız, bunlar kalırsa genç kızlarımız kendi başlarına sokağa çıkamaz hale gelecek.

‘Vatanını seven sandığa gelsin’

*Farkında mısınız bunlar her meşrepten teröristi Meclis’e sokacaklar. Biz buna izin vermeyeceğiz, vatanını seven kimse izin vermeyecek. Nokta!

*28 Mayıs’ta sandığa gitmek ahlaki, vicdani ve vatani bir mecburiyettir. İşte bunun için en az 1 milyon insan sandık başında olacağız. Güvenliği sağlayacağız. Sevgili vatandaşım, seni de oy attığın sandığın başında bekliyorum.

*Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Milletim ayağa kalksın, vatanını seven sandığa gelsin.