Net rezerv çakıldı: Son 21 yılın dibinde

Merkez Bankası (MB) verilerine göre brüt rezervler seçimden önceki hafta 9 milyar dolar düşüşle 105,1 milyar dolar seviyesine geriledi. Net rezervler de 21 yılın en düşük seviyesine geriledi.

MB net döviz rezervlerin 21 yılın en düşük seviyesinde. (Reuters-Arşiv)

Brüt rezervlerde salgın döneminden bu yana en sert düşüş görüldü.

BlombergHT’nin aktardığına göre; 12 Mayıs haftasında brüt döviz rezervleri 7,6 milyar dolar, altın rezervleri 1,4 milyar dolarlık geriledi.

21 yıldan sonra ilk

MB net rezervleri de 6,8 milyar dolardan 2,3 milyar dolara düştü. Böylelikle net döviz rezervleri Şubat 2002’den bu yana en düşük seviyeye indi.

Benzer tablo swaplar hariç net rezervlerde de görüldü. 12 Mayıs haftasında swap hariç net rezervler eksi 57,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta swap hariç net rezerv eksi 53,4 milyar dolardı.